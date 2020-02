Pedro Haces recibe la "bendición" de AMLO

Al estilo del viejo PRI, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) se alineó al gobierno lopezobradorista y se comprometió a hacer cumplir sus políticas públicas.

Durante el 10 Congreso Nacional de la CATEM, el presidente de esta organización sindical y senador de Morena, Pedro Haces, expresó: “Señor presidente, no tenga usted la menor duda de que las y los trabajadores de Catem son sus aliados permanentes, para transformar la vida laboral de México, el presidente López Obrador no está solo, estamos con él”.

Política Disidentes del SNTE piden elecciones limpias

Mientras en todas las pantallas de la Arena Ciudad de México se proyectaba la palabra “PRESIDENTE” con un fondo rojo y al fondo se oía el coro de los trabajadores: “Presidente, escucha, el CATEM está en la lucha”.

Justo el mismo día en que su asociación política Fuerza Social por México cumplió con todos los requisitos para solicitar su registro como partido político: 26 asambleas estatales y la afiliación de 266 mil 216 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador asiste por primera vez como invitado de honor a un congreso sindical y reitera que su gobierno siempre estará del lado del sindicalismo.

“Me da mucho gusto participar en este congreso de Catem para reafirmar nuestros principios, para dejar de manifiesto que el gobierno que encabezo, que represento, siempre va a apoyar, a respaldar el sindicalismo de México, no podría ser de otra forma”, manifestó en su discurso el primer mandatario.

Unas horas antes, durante la conferencia mañanera, el presidente de origen tabasqueño adelantó que asistirá a cualquier congreso sindical al que sea invitado, así se trate de organizaciones ligadas al Partido Revolucionario Institucional, como la Confederación de Trabajadores de México.

Cabe recordar que la fuerza política de Haces Barba no es la única que busca convertirse en partido político, pues Redes Sociales Progresistas, corriente encabezada por la maestra Elba Esther Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, inició los trámites al finalizar las elecciones federales del 2018, mismas en las que dieron su respaldo y apoyo al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Al caer el medio día, el titular del Ejecutivo Federal subió al escenario acompañado del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal y el gobernador priista del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, mientras tocaba la orquesta sinfónica de la Secretaría de Marina.

López Obrador fue el primero en la lista de los agradecimientos de Haces Barba, quien no escatimó en saludos. Así como se congració con los presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, Carlos Peralta, presidente de IUSA y los 32 representates estatales del CATEM; también recordó que tiene madre y mucha…

“Y aunque algunos no lo crean, por ahí algunos dicen que no tengo madre, pero aquí está mi madre y la quiero saludar porque tengo mucha madre. Gracias, mamá”, envió.

En plena fiesta y con testigos como el obispo Onésimo Cepeda, el hijo del Santo, la conductora Laura Bozzo y el exsenador Armando Ríos Píter, el anfitrión de la fiesta vaticinó que: “Este evento hoy marca una nueva etapa en la historia sindical y obrera de México porque llegó la libertad y el piso parejo para todos”.

Así prosiguió Haces Barba a agradecer la benevolencia del lopezobradorismo y su gabinete por los dos aumentos salariales al 16 y al 20 por ciento en el primer año de gobierno y “la reforma del siglo”, mejor conocida como reforma laboral.

“No podemos olvidar que usted no tenía ni siquiera un mes dirigiendo el timón del país, cuando nos dio el primer aumento histórico, no migajas como los anteriores que nos daban el 1.5, el 2 y a veces el 3 por ciento, le agradezco presidente que el año pasado nos diera un incremento del 16 por ciento salarial, eso no se olvida”, expresó en su discurso.

López Obrador agradeció las palabras de Haces Barba, a quien llamó “mi amigo”, y afirmó que su gobierno siempre estará “con el sindicalismo”, pero aclaró que el aumento salarial fue una iniciativa impulsada por los empresarios de México.

“El gobierno que represento siempre va a apoyar, a respaldar el sindicalismo de México, no podría ser de otra forma”, refrendó López Obrador.

Pedro Haces también exhortó a los líderes de las 35 cámaras patronales del país “para que nos comprometamos a las nuevas reglas de la reforma laboral”, luego de pronunciarse en contra de las extorsiones a los empresarios, las amenazas a huelga y a todas esas malas prácticas “que ya no caben en el sindicalismo moderno”.

En medio del himno nacional, el escándalo de la banda sinaloense, batucada poblana y chinas de Oaxaca, López Obrador dio fin a la fiesta con sus clásicas arengas: “¡Que viva el sindicalismo de México! ¡Que viva la democracia sindical! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Viva México!”.