Frente Amplio por México presenta a 13 aspirantes a candidatura presidencial en 2024

El Comité Organizador para la selección del de responsable del Frente Amplio por México presentó este lunes a los 13 aspirantes al cargo de dicho Frente y que, a la postres será el candidato presidencial del bloque PRI, PAN y PRD.

Las 13 personalidades que pudieron acreditar los requisitos de selección de 33 aspirantes, en una primera etapa, por su trayectoria de lucha democrática son: el exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; el diputado panista Santiago Creel Miranda; el priísta y ex secretario de Turismo, Enrique Octavio de la Madrid Cordero; el ingeniero José Jaime Enrique Félix.

También, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz; el exgobernador panista tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el ex gobernador queretano Ignacio Loyola Vega; el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espiosa; la senadora priísta Beatriz Paredes Rangel; el diputado panista Jorge Luis Preciado Rodriguez; el diputado panista y ex candidato presidencial Gabriel Ricardo Quadri de la Torre y, Sergio Iván Torres Bravo quien es presidente de la Red de Asociaciones Policiales y exsecretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Puebla.

Durante el evento de entrega de acreditaciones se realizó un minuto de silencio como homenaje a la memoria del político Porfirio Muñoz Ledo que falleció ayer domingo, presuntamente por padecimiento cáncer de garganta.

Con respecto a la entrega de acreditaciones, el Comité Organizador del Frente destacó que se se registraron 33 aspirantes, de los cuales 13 fueron los que cumplieron con los requisitos que se apegaban a los lineamientos solicitados.

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, a nombre de los partidos del Frente, recordó que, ayer, domingo, se registró ante el Instituto Nacional Electoral a dicho bloque opositor. Además, se dijo confiado en que la autoridad electoral dará registro al Frente.

Aseguró, también, el perredista que con el proceso de selección del abanderado del frente, “estamos cambiando la narrativa del país, que hasta hace unos días se veía desoladora”.

Subrayó que faltan etapas todavía para elegir al representante del Frente, pero indicó que en esta primera etapa de acreditación, que inició el 4 de julio y concluyó, ayer, día 9, se dio una cita de importantes liderazgos que buscan lo mismo que el PAN, PRI y PRD: el México que todos merecemos.

En tanto, la comisionada del Comité de Selección del Frente, Teresa González dio lectura a los 13 nombres de los acreditados y añadió que el Comité está listo para abrir la primera etapa del proceso e invitó a participar a una consulta encaminada all desarrollo de los diálogos y selección del responsable del Frente.

Finalmente, Teresa González expresó que con la acreditación de aspirantes se daba un primer paso en el mecanismo de selección del representante del Frente y agradeció el acompañamiento de toda la ciudadanía en lo que calificó como un proceso histórico para México.