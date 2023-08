Facción del PRI pide al Frente Amplio no acortar proceso para elegir candidata

El Frente Amplio de Renovación (FAR), a través de su vocera Dulce María Sauri, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de concluir anticipadamente el proceso de postulación de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México, que pone en riesgo su credibilidad.

En un escrito, señala que tienen el derecho y la obligación de levantar la voz para alertar que la terminación abrupta, sin más explicación que una supuesta ventaja en encuestas que no se han dado a conocer, dañaría seriamente las posibilidades futuras de la aspirante ganadora.

Lee también: Beatriz Paredes responde al PRI; encuesta del Frente Amplio es la única válida

Además, lastimaría la esperanza de millones de ciudadanos depositada en una forma novedosa y distinta de hacer política y daría poderosas armas a los adversarios para deslegitimar este importante esfuerzo colectivo que ha significado la conformación del FAR.

Política Frente Amplio defenderá el presupuesto del 2024 para la Suprema Corte

Por lo tanto, el FAR llama a Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez que mantengan su compromiso de participación, independientemente de los resultados finales.

También, demandaron al Comité Organizador del FAM que culmine su responsabilidad de acuerdo a la convocatoria emitida.

Indicaron que este proceso en marcha no es de los partidos políticos, es de la ciudadanía, y no puede ser expropiado por cálculos mezquinos de índole alguna.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los integrantes del FAR firmantes están Fernando Lerdo de Tejada, ex diputado federal; Adolfo Toledo, ex senador de la República; Natividad González Parás, ex gobernador de Nuevo León; Héctor Astudillo, ex gobernador de Guerrero; Dulce María Sauri, ex dirigente del PRI, entre otros.