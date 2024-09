Elevan diputados a rango constitucional "Jóvenes Construyendo el Futuro"

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de votos a favor elevar a rango constitucional "Jóvenes Construyendo el Futuro", un programa social insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido criticado por la oposición por presunta opacidad y corrupción en el manejo de sus recursos.

A cinco días de que concluya el sexenio del presidente López Obrador, los morenistas blindaron el programa para que se mantenga, aún con el cambio del partido en turno. La reforma también garantiza que los beneficiarios del programa reciban el equivalente a un salario mínimo, fijado en 7 mil 468 pesos para 2024.

“El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley”, se lee en la porción que se agrega al artículo 123 de la Constitución.

El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, dijo que su partido está a favor de que Jóvenes Construyendo el Futuro quede plasmado en la Constitución, sin embargo, acusó que se ha fallado en la correcta implementación y supervisión del programa, pues la dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades en el manejo del programa.

“Al cierre del 2023 se reportó que más de 170 de millones de pesos que estaban asignados a este programa tuvieron observaciones por irregularidades, como empresas fantasmas, duplicidad de padrones, y los más triste, compañeras y compañeros, les pidieron moches a los jóvenes, dinero que era para ellos”, sostuvo.

El diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano, aplaudió la reforma, pues dijo que el programa es una respuesta para intentar cubrir las necesidades de los jóvenes y acercarlos a una vida digna.

“Esta reforma es una herramienta para la vida laboral que reconoce las desigualdades estructurales que enfrentan nuestros jóvenes y busca darles una oportunidad real de progresar. Es una retribución a cambio de que ellos tengan la oportunidad de forjar experiencia profesional”, dijo.

La también emecista Irais Virginia Reyes de la Torre explicó que los jóvenes de 15 a 29 años cuentan con la tasa de desempleo más alta, además de enfrentar salarios precarios y dificultades para acceder a servicios de salud y seguridad social, por lo que dijo la reforma permitirá que más jóvenes desarrollen capacidades, habilidades y aptitudes para incorporarse al mercado laboral.

“Debemos trabajar en que los programas de apoyo a los jóvenes como este tengan medidas de control que permitan asegurar que sí se está cumpliendo con su objetivo principal, que es asegurar la inserción laboral de los jóvenes. Debemos tener certeza de que cada peso que estamos invirtiendo cumple con sus objetivos”, dijo.

El diputado Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, acusó que la oposición es incongruente, pues hace años llamó “ninis” a los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y hoy destacan las ventajas del programa.

“Las y los jóvenes no somos ninis, sino somos personas con derechos y con capacidad de agencia, que queremos el desarrollo para nuestro país.Por eso, cómo han cambiado los tiempos. Antes decían que no ajustaba el presupuesto para atender a las y los jóvenes, pero el problema no era la falta de dinero, el problema era que sobraban rateros. Ésa es la verdad. Y por eso ahora estamos aquí”, dijo.

La reforma fue enviada al Senado de la República para su discusión y en su caso aprobación.