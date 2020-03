Designan a Gabriela Tapia como coordinadora operativa de la GN

La Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) nombró a Gabriela Justina Tapia Palacios, como nueva Coordinadora Operativa de la Guardia Nacional, en sustitución de Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, quien solicitó licencia por una investigación en su contra luego de adquirir un equipo de espionaje israelí a un sobre precio de 480 millones de pesos.

Así lo informó Alfonso Durazo Montaño, titular de la SSPC al indicar que Justina Tapia fue llamada en el momento en que la división de Inteligencia necesitaba una “limpiedad”.

Justicia Ejército resguarda la zona norte de Culiacán

Recalco que Tapia es una persona que se formó en la división de Inteligencia de la ex Policía Federal. Tiene una carrera sumamente destacada y una hoja de servicios limpia.

“Cuando teníamos la necesidad de nombrar a un representante de la ex Policía Federal como agregada en esa instancia en la Embajada de México en Estados Unidos, se hizo un concurso abierto”, mencionó.

“De esta forma se calificaron sobre la base de determinados parámetros y termino ella. Ahora que se ha requerido de una limpiedad de la división de inteligencia se le ha llamado a cumplir esa responsabilidad que afortunadamente ha aceptado”, continuó.

Es de recordar que la semana pasada, Patricia Trujillo, ex comisaria de la Guardia Nacional, pidió licencia ilimitada y sin goce de sueldo para facilitar la investigación sobre compra de software israelí a un sobreprecio para la extinta Policía Federal a fin de que sea deslindada de responsabilidades de acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La investigación relaciona a Trujillo con la adquisición de un supuesto “software israelí” a un sobrecosto de 480 millones de pesos.

El software, el cual no tiene un precio mayor de los 20 millones de pesos, fue adquirido a un sobre costo de 480 millones de pesos, sin que se realizará ninguna investigación de mercado por parte de la Policía Federal para la compra.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que el software sea de origen israelí, ya que el programa no cuenta con una licencia, además de que hay evidencia de una transferencia de recursos a la empresa Cyberglover Ltd por el pago del programa.