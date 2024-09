Descarta Monreal fast track en proceso contra jueces que ordenaron frenar reforma al PJF

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, descartó desahogar en fast track el juicio político contra los dos jueces que ordenaron el sábado frenar la discusión de la reforma judicial.

Ayer, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna ingresó la solicitud de juicio político en contra de la jueza del Quinto de Distrito en el estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, y el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, Felipe Consuelo, por ordenar la suspensión del trámite de la reforma judicial y este día el coordinador morenista anunció que no acelerarán el trámite de la querella.

“Puedo decir con toda firmeza que no habrá fast track en ningún juicio político, que vamos a acudir a una actitud de respeto, de prudencia, no hay sino la intención de buscar diálogo y de llevar a cabo con seguridad racionalidad y razones las asambleas legislativas”, dijo el legislador en conferencia de prensa.

Monreal Ávila sugirió a su compañero Sergio Gutiérrez Luna poner una pausa a su querella, pues en el marco de la discusión de la reforma judicial que arrancará este martes 3 de septiembre, dijo que es conveniente la prudencia y la calma.

“Yo soy de la idea personal, no es una posición de grupo, sino es un asunto de carácter personal, que no llevemos a cabo todavía eso, que esperemos y que actuemos con tolerancia (...) Yo les he pedido que esperemos. Creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan al país”, sostuvo.