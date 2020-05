Contratación de personal médico supera los 40 mil: AMLO

Al ofrecer un mensaje a los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ante la emergencia sanitaria por coronavirus Covid-19 ha sido importante el trabajo coordinado entre la Secretaria de Salud y el grupo de científicos que mantienen una asesoría fundamental para enfrentar esta situación.

Aseguró que también se ha contado con la colaboración del IMSS, ISSSTE y el INSABI, siendo esta última la institución que ha contribuido en la contratación de médicos, enfermeras y especialistas ya que son más de 40 mil el personal que se ha contratado.

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que este trabajo ha sido reforzado por la Sedena con el Plan DN-III, además que los ingenieros militares están trabajando para equipar algunos hospitales que en el pasado habían quedado inconclusos.

“Siempre vamos a agradecer que no nos haya pegado primero la pandemia, que nos dio tiempo y por la estrategia que se puso en práctica no hubo una irrupción y no fue algo incontrolable, por lo que se pudo aplanar la famosa curva, ‘domar’ la pandemia y no fuimos rebasados, se tienen las camas tanto de hospitalización general, tanto las camas de terapia intensiva”.

Puntualizó que la Marina reforzó esta estrategia con el Plan Marina, por lo que hizo un reconocimiento a ambas instituciones.

En el Salón Tesorería, el Primer Mandatario acotó que todo el gobierno está unido, por lo que es digno de reconocer el trabajo de la sociedad civil reflejada en el convenio que se estableció con los hospitales privados.

Recordó que en una reunión se dejó claro que se tenía la amenaza de un mayor número de contagios sino se destinaban hospitales completos al Covid, por lo que se concretó una alianza con los hospitales privados para atender a la demás población derechohabiente del IMSS y del ISSSTE, por lo que se tuvo una disposición de más de 3 mil camas.

Dijo que está convenio con el Teletón es una muestra más de solidaridad con el pueblo de México.