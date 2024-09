Claudio X. González, detrás de las protestas contra la reforma judicial, denuncian estudiantes

Alrededor de 50 jóvenes estudiantes realizaron una protesta a favor de la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. En el mitin llevado a cabo a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusaron que las movilizaciones de estudiantes de Derecho contra la reforma están vinculadas con el empresario Claudio X. González.

“No son compañeros de Derecho, son compañeros de derecha. Pruebas hay, ya empezaron a salir las conexiones que tiene el líder de este supuesto movimiento estudiantil con Claudio X. González. No están defendiendo la democracia, no están defendiendo el poder judicial, ni su autonomía. Están defendiendo sus privilegios”, indicó la joven Layla Manilla, estudiante de la División de Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco.

En el evento, las y los jóvenes reclamaron el color de piel de los estudiantes que protestan contra la reforma:

“Todos los compañeros que protestan, que están en contra de la reforma, en su mayoría son escuelas privadas de la CDMX. De los otros estados se movilizaron los estudiantes, vean la diferencia en los estudiantes de allá. ¿Vieron a alguien de piel morena? (…) Recordemos que la Facultad de Derecho no se moviliza, se queda quieta en otras protestas”, acusaron los jóvenes pro reforma.

Política Trabajadores de la SCJN cierran el Alto Tribunal en protesta contra la reforma judicial

En el evento, jóvenes de diferentes universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizaron una clausura simbólica de la Corte, y acusaron a los ministros de manejar intereses a favor de las personas privilegiadas:

“El Poder Judicial debe servir a quienes han sido históricamente marginados, quienes no pueden pagar lujosos bufetes jurídicos para acceder a la justicia. Estamos cansados de esos jueces y magistrados que benefician al rico y humillan al pobre”, señalaron los manifestantes.

También puedes leer: Estudiantes encabezan marcha contra reforma judicial en CDMX

Respecto al paro avalado por la mayoría de ministros de la Corte, los jóvenes acusaron que “priva al derecho, priva al pueblo de su derecho del acceso a la justicia. Son unos cínicos, son unos sinvergüenza”, reclamaron.

Luego de mostrar sus credenciales que los acreditan como estudiantes, los jóvenes expusieron que la reforma judicial los beneficia ya que “es una petición popular, no nada más de los estudiantes, también es del pueblo, de nosotros (…) Nos beneficia porque entonces la justicia sería para todas y todos”, indicaron.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Al concluir el evento, los estudiantes anunciaron una nueva movilización para mañana jueves 5 de septiembre a las 12:00 afuera de la SCJN.