Arremete AMLO contra Lorenzo Córdova: es un farsante que no tiene principios

“Lorenzo Córdova es un servidor público sin principios, sin ideales, un farsante, aunque no es el más malo de su grupo, hay otros peores”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes en su conferencia de prensa ante la pregunta de una reportera que le cuestionó por el llamado que hizo el presidente consejero del INE a los ciudadanos para ampararse en contra de su Plan B electoral.

El mandatario federal añadió en su mañanera que no tiene problema de nada con Córdova, pero dijo que desde su punto de vista, es un servidor público, sin principios y comentó que conoció a su papá y fueron amigos:

“Un hombre excepcional, pero a veces suele pasar con los hijos, los nietos (qué ocurre lo contrario), acuérdense del hijo de Morelos y muchos otros casos”, dijo el presidente.

Insistió el presidente en que Lorenzo Córdova “demuestra que ni los grados, los títulos, son sinónimo de cultura. Él creo que tiene doctorado y es un racista como muchos otros”, acusó el presidente.

El jefe del Ejecutivo añadió que el consejero presidente del INE pertenece a un grupo que lo llevó “por un mal camino” y sostuvo que “lo mal aconsejaron”, mientras hizo votos para que Córdova sea capaz de rectificar su proceder.

López Obrador acusó que el INE “desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, el bloque conservador, nosotros ganamos a pesar de ello, por eso el plan B, si la Corte, que es posible, rechazara la ley electoral, la verdad no pasaría nada, sería una manchita más al tigre”, aseguró el presidente.

Sobre su reforma electoral también llamado Plan B, dijo que ya no se pudo hacer una reforma electoral de fondo “para afianzar la democracia, vamos a que no se gaste tanto, a que se reduzcan los sueldos, en el supuesto que diga la Corte: es inconstitucional, lo pueden hacer ¿Afectaría? No, este es un aparato democrático, lo fundamental es el pueblo”, reprochó el presidente.

También comentó que en el INE “se han avalado los fraudes en México históricamente”, y aprovecho para burlarse de la segunda marcha que se realizará para defender al INE el próximo 26 de febrero y dijo:

“Por qué están con lo del INE no se toca, por cuestiones politiqueras. No pasa nada, el pueblo es responsable, es mayor de edad. Es la llamada clase política, todos estos son achichincles de los que se sentían dueños de México”, deploró.

López Obrador acusó que quien marche para defender al INE estará avalando salarios estratosféricos y añadió que también los Ministros “están violando la Constitución porque ganan mas que el presidente de la República”.

López Obrador defendió su reforma electoral alternativa y acusó que no se pudo hacer la reforma constitucional en la materia, porque los ciudadanos protestaron, “sacaron que ‘el INE no se toca’, lo mismo con García Luna, García Luna no se toca”, criticó el presidente.





Consejeros del INE presentan el libro "La democracia no se toca". Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Córdova y Murayama llaman a defender el INE

Este fin de semana, el consejero Lorenzo Córdova, presidente del INE, llamó a la ciudadanía a promover amparos contra el Plan B de reforma electoral de AMLO.

"Este es el momento en que los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales”, dijo Córdova Vianello ayer durante la presentación del libro La Democracia no se toca que escribió junto con el consejero electoral Ciro Murayama.

Aclaró que si existe una fuerza política que se ha beneficiado del sistema electoral vigente, esa es “el partido que nos gobierna" —Morena— por lo que ve como una paradoja que dinamite desde el poder las condiciones que lo llevaron a él.

Así también, el pasado 13 de noviembre millones de ciudadanos salieron a protestar en 50 ciudades de México en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral del presidente López Obrador y, aunque fue fechada en el Congreso federal por no contar con las dos terceras partes de los votos de los diputados, el mandatario inmediatamente envió una nueva reforma a las leyes secundarias en materia electoral, denominada Plan B, la cual será discutida en este mes de febrero.

Sin embargo, partidos de oposición y organizaciones civiles están llamando a una nueva marcha, el próximo 26 de febrero, que va a recorrer del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, para demostrar su rechazo a esta reforma que pretende fundamentalmente recortar recursos al INE.