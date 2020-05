Anunciará AMLO plan de regreso a la “nueva normalidad”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mañana se dará a conocer el plan de regreso a la “nueva normalidad”, donde se informará sobre cuáles son los municipios que no tienen un alto grado de contagios y la forma en que se podrán retomar las actividades de manera paulatina.

Sociedad #Data | Los alimentos que más se han encarecido en la pandemia

El Jefe del Ejecutivo refirió que en el regreso a la “nueva normalidad” se iniciará una etapa nueva, con otros procedimientos, métodos, nuevas actitudes y comportamientos.

Sobre el avance del Covid-19, López Obrador manifestó que hasta ahora en el Valle de México se tiene una disponibilidad del 25 por ciento de camas de terapia intensiva, por lo que el 75 por ciento está ya ocupado ante la emergencia sanitaria.

En conferencia de prensa, refirió que a lo largo de esta situación se pasaron “momentos difíciles porque no había la infraestructura hospitalaria básica para enfrentar la pandemia y ahora podemos decir que hay reservas, sin embargo nos debemos de seguir preparando”.

Comentó que se ha contado con “suerte” ya que la pandemia no está presente en todo el territorio nacional, sino que se ubica en el Valle de México, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa y Baja California.

Aprovecho para hacer un reconocimiento a los especialistas, médicos y matemáticos que han sido muy acertados en las proyecciones por el coronavirus en todo el país.

En el caso del Valle de México, dijo el Primer Mandatario, se proyectó que se podrían necesitar 10 mil camas de hospitalización general, por lo que hasta hoy sólo están en ocupación de 6 mil.

En el caso de terapia intensiva se hizo una proyección, relató el Presidente, por lo que hasta ayer es ocupación es del 75 por ciento y solo queda una disolución del 25 por ciento.

De acuerdo con las proyecciones estamos en la meseta, en lo alto de la pandemia. Si resultan las proyecciones ya pronto iniciará el descenso

El hecho que se haya regionalizado la pandemia nos permite concentrar recursos para hacer frente, enfatizó.

Sociedad En México, 8 mil 544 trabajadores de la salud se han contagiado de Covid-19: López-Gatell

“Confieso que hace un mes y medio, cuando estaba en Tijuana, recibí un informe en donde se tenían que tomar decisiones con urgencia porque podríamos ser rebasados y a partir de ahí se le llamó a la gente, no emitimos un decreto autoritario, no se prohibió la salida de la gente de sus casas, no se decretó toques de queda”.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador externó que hasta ahora en algunas comunidades indígenas no se ha presentado un número elevado de casos de Covid-19.