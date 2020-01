Antorcha Campesina crea partido político

Antorcha campesina inició el proceso para formar un partido político, con el cual busca separarse totalmente del PRI, y lanzar a sus propios candidatos. La organización asegura que ya cumplió con los requisitos para obtener el registro local en Puebla, y una vez que el instituto electoral de esa entidad los valide, podrá participar en las elecciones a alcaldías, diputaciones locales y postular un perfil a la gubernatura.

El Movimiento Antorchista Nacional busca repetir este esquema a escala nacional. De acuerdo con la normatividad electoral, en 2025 podrá buscar el registro nacional y aspirar posiciones en el Congreso de la Unión.

"Formarnos como partido ya era una necesidad, la misma gente está pidiendo eso. No es un capricho, es ya una necesidad y especialmente porque los viejos partidos no están cumpliendo con lo que la sociedad exige, debe ser gente que salga del pueblo, que verdaderamente los represente, que no sólo venga a servirse", dijo en entrevista con El Sol de México el integrante de la Dirección Nacional de la organización, Miguel Ángel Cacique.

Con esta determinación, Antorcha Campesina está por separarse del Partido Revolucionario Institucional, instituto político al que pertenecen desde octubre de 1988, pero el que pasa por una crisis financiera y de organización.

“En este momento seguimos siendo parte del PRI a nivel nacional del sector agrario. Nosotros como organización no hemos hablado con ellos, seguramente cuando se presente el momento o la oportunidad o cuando sea necesario hablaremos con ellos”, adelantó a este diario.

El también vocero del Movimiento Antorchista Nacional informó que desde este 2020 comenzaron a trabajar para la formación del partido político con registros nacional. Además, explicó que en Puebla, cuna de la organización fundada en 1974, se hizo el primer registro para obtener el registro de partido local.

“El Movimiento Antorchista Nacional en el estado de Puebla contará con un partido local, ya lo hemos registrado, hemos entregado todos los requisitos, hicimos 18 asambleas y se llama Movimiento Antorchista Poblano, ese partido está anunciado como un partido local de Antorcha. Sólo falta el visto bueno del Instituto Estatal", aseveró Cacique. Antorcha campesina tiene 400 mil afiliados en Puebla.

Orígenes

Actualmente, el Movimiento Antorchista es liderado por una Dirección Nacional compuesta por 75 personas que se eligen cada dos años en un Congreso Nacional que se realiza en el mes de julio. Su Secretario General es el Ingeniero Agrónomo, Aquiles Córdova Morán, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo.

En los ochentas, Antorcha Campesina se transformó en Movimiento Antorchista Nacional, debido a su crecimiento y por el trabajo que inició en colonias populares, y en varias universidades y fábricas, formándose diversas extensiones: Antorcha Popular, Antorcha Estudiantil, Antorcha Obrera y Antorcha Magisterial, que junto con Antorcha Campesina integran lo que ahora se conoce como Movimiento Antorchista Nacional.

De acuerdo con Cacique Pérez el contacto con los pobladores y sus problemas les permite estudiar con todo detalle a los pueblos y penetrar en las problemáticas y demandas de los ciudadanos. Así se ganan su confianza, argumenta.

-¿Con qué dinero trabajan los activistas de Antorcha?

-Los antorchistas de tiempo completo viven de la colecta pública, del respaldo económico que les da el resto de sus compañeros que tiene trabajo normal y que, con sus cuotas, permiten que los activistas de tiempo completo puedan dedicar todo su esfuerzo a este trabajo, así como también de pequeños negocios como tiendas de abarrotes y restaurantes que la organización ha venido creando durante más de 25 años.

Los militantes y simpatizantes de Antorcha aseguran que esa organización no recibe dinero ni del Estado ni de empresas privadas ni de los partidos, ni siquiera de partido al que está afiliado, el PRI.

-¿Cuál es su presencia en el país?

Las entidades donde Antorcha tiene una presencia más importante son Puebla, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo.

Antorcha y el PRI

La adhesión de Antorcha a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dio en octubre de 1988, tras la necesidad de buscar el respaldo de una organización legal y plenamente reconocida que nos sirviera de apoyo.

De acuerdo con sus dirigentes, entre ellos Aquiles Córdova la adhesión de Antorcha Campesina Nacional al PRI se hizo tras un largo y detenido análisis, Antorcha encontró que sus propósitos y principios se identificaban con los propósitos reivindicatorios, sociales y políticos de la Revolución mexicana.

En ese sentido, encontramos que los documentos básicos del PRI eran los que mejor reflejaban los intereses del pueblo de México, y desde luego los intereses de Antorcha; por eso al coincidir en lo esencial con los documentos básicos del PRI, consideramos que estar dentro de sus filas podríamos tener mejores posibilidades de éxito en la lucha que nos habíamos propuesto. Y así lo venimos haciendo desde entonces, señalaron.