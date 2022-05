"No hay tapado", AMLO apoyará a candidato presidencial de Morena que gane encuesta 

El presidente Andrés Manuel López Obrador vio con buenos ojos que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participen en actos de campaña de los candidatos de Morena, de cara a las elecciones de julio próximo en seis estados de la República.

López Obrador expresó que no ve problema en que sus funcionarios hagan proselitismo en sus ratos libres, aunque mencionó que él no lo va a hacer.

“Si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno pueden hacerlo, son ciudadanos, pero yo no lo voy a hacer”, dijo el mandatario este martes durante su conferencia de prensa matutina.

Al ser cuestionado si su "Plan B" en la sucesión presidencial para 2024 es el secretario de Gobernación, Adan Augusto López, en caso que Claudia Sheinbaum no remonte en las encuestas de preferencias de voto, el presidente recalcó que no existen "tapados" en su gobierno y todos tienen derecho a participar en la sucesión presidencial.

Asimismo, dijo que hay un relevo generacional importante en su gabinete presidencial para sucederlo en 2024.

Destacó que tanto el secretario de Gobernación, Augusto López, como el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tienen posibilidades para ser candidatos de Morena, aunque aseguró que el pueblo va a ser quién lo decida.

Subrayó que deben ser los ciudadanos los que elijan al aspirante y al futuro presidenta o presidente, "no una persona, no hay tapados".

Además, sugirió que en Morena se debe elegir al candidato presidencial mediante encuesta para hacer transparente el proceso. Recordó que en 2012 ganó la encuesta al ahora canciller Ebrard en el partido al que pertenecía (PRD) y subrayó que eso mismo es lo que desea.

El presidente adelantó que el que gane la encuesta para candidato presidencial de Morena va a ser apoyado por él.

“Yo voy, en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a decirlo, no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta; eso sí, va a quedar claro, voy a estar con el que gane la encuesta”, recalcó, mientras dijo que quiere y estima a todos los miembros de su gabinete.

“No saben cuánto los quiero, a Claudia, a Adán, a Marcelo, al doctor Hugo, a Zoé, a todos, al doctor Alcocer, es un gran maestro, no saben cuánto estimo, respeto y agradezco el apoyo del almirante Ojeda; lo mismo no saben lo que agradezco, respeto el apoyo del general Sandoval, del general Bucio, que sería el presidente sin un equipo, sin un respaldo de un grupo de mujeres y hombres con ideales y convicciones”, expresó el mandatario al nombrar a los miembros de su gabinete con atributos para la sucesión presidencial.

Incluso aprovechó para felicitar a su vocero presidencial, Jesús Ramírez por la labor que realiza. “Él es muy buena gente, de muy buen corazón, incapaz de una intriga”, aseguró.

Recalcó que la gente debe definir al candidato, mientras destacó que “eso es totalmente antidemocrático, el famosos dedazos y es lo mejor que puede haber que sean los ciudadanos los que decidan”.

El presidente concluyó que si sus funcionarios "ya terminaron su tarea" y no utilizan dinero del erario, pueden realizar acompañamiento en la campaña de los candidatos morenistas, pues son ciudadanos.

Finalmente, ante actos de intimidación en el proceso electoral vigente en seis estados del país, López Obrador hizo un llamado a toda la gente de esas entidades a que salgan a votar sin miedo.