"Nunca más Garcías Lunas en el gobierno”, señala AMLO

"Nunca más Garcías Lunas en el gobierno”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su nuevo spot previo al segundo informe de Gobierno, refiriéndose al exsecretario de Seguridad acusado de presuntos nexos con el crimen organizado.

Teniendo a Palacio Nacional como escenario, el mandatario enfatizó que en su administración, la delincuencia no gobernará al país.

“Cero corrupción, cero impunidad. Nunca más un narcoestado”, escribió el titular del Ejecutivo en sus redes sociales.

Reitero: Cero corrupción, cero impunidad. Nunca más un narcoestado. pic.twitter.com/oMhbpfHFWS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 27, 2020

López Obrador aseguró que poco a poco se está pacificando al país y afirmó que para garantizar la seguridad de la ciudadanía hay que atender a los jóvenes para que tengan la posibilidad de estudiar y trabajar.

Horas antes, el Presidente también lanzó otro spot donde reafirma su compromiso con los mexicanos de no fallarles pese a las diversas críticas que ha recibido desde su llegada en 2018.

Sin embargo, se dijo estar orgulloso de que cuenta con el apoyo del pueblo, destacando que el 70 por ciento de la población apoya la transformación del país.

Ya no es más de lo mismo.



Se acabaron los fueros y los privilegios.



Por eso, la gran mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación. #SegundoInforme #UnidosSaldremosAdelante pic.twitter.com/AyThaWJ12I — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 27, 2020

Expresó que los conservadores y sus voceros "están desquiciados" debido a que está luchando en contra de la corrupción, lo que ha significado que se hayan acabado los fueros, los privilegios, "ya no es más de lo mismo".

"Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora, pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El setenta por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la transformación. Yo no voy a fallarles".

Rumbo a su segundo informe de Gobierno, en los últimos días el Presidente ha lanzado una serie de videos en donde habla sobre la situación por la que atraviesa el país, como la crisis económica y la pandemia por Covid-19.

Se prevé que el 1ro de septiembre, López Obrador dé un mensaje en el Patio Central de Palacio Nacional con medidas de sana distancia y con el número de asistentes recomendados por las autoridades sanitarias, además que como marca la Constitución, el informe será enviado por escrito al Congreso de la Unión.

||Con información de Nayeli Párraga||