AMLO se hará prueba de Covid-19 antes de viajar a Washington

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que se realizará la prueba de coronavirus previo a su viaje a Washington este martes en la tarde en un vuelo comercial y de su reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, el miércoles 8 de julio.

"No tengo síntomas, no me ha dado calentura, no tengo cansancio o decaimientos, no tengo problemas de respiración, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable", aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Explicó que, de ser necesario, se hará otra prueba en Estados Unidos y aprovechó para especificar que arribará a Washington por la noche del martes y viajará en un vuelo comercial.

"No hay necesidad de usar un avión particular para este viaje, lo haremos en un avión comercial, vuelan a cualquier parte del mundo", afirmó.

Señaló que solo en caso de urgencia utilizaría aviones o helicópteros de la Fuerza Aérea o de la Secretaría de Marina.

Además, informó que el miércoles presentará una ofrenda a Abraham Lincoln y a Benito Juárez, y que sólo tendrá reuniones en la Casa Blanca, por lo que su regreso se dará el jueves 9 de julio.

Expuso que la salida del país se notificará al Senado de México, como lo dicta la normativa, y que no irá su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.













