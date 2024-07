AMLO reconoce que se quedó “corto” en apoyos económicos para educación básica

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este sábado que su Gobierno se quedó “corto” en los apoyos económicos para la educación básica y aseguró que su sucesora, Claudia Sheinbaum, solucionará el rezago.

“Nos quedamos cortos en (becas para) educación básica, preescolar, primaria y secundaria porque el nivel preparatoria es universal, son 5 millones que estudian en nivel superior”, afirmó el mandatario durante la supervisión de las Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez’, en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, en el central estado de Morelos.

El mandatario presumió que durante su gobierno destinó unos 120 mil millones de pesos (unos 6 mil 500 millones de dólares) para apoyar con recursos económicos a los jóvenes, a quienes antes, dijo, se les trataba de manera “despectiva” llamándoles ‘ninis’ ya que ni estudiaban ni trabajaban.

“Todo el programa de becas que es el más amplio, el más extenso que se ha aplicado, ya que son también como 13 millones de estudiantes en México que reciben becas, eso nunca se había visto en un país”, señaló.

Aún así, reconoció que se quedaron “cortos”, pero señaló que ese rezago lo atenderá Sheinbaum, quien se ha comprometido a otorgar becas a todos los estudiantes de educación básica en su Gobierno.

Ella va convertir este nivel educativo en una realidad, va a entregar las becas a todos los estudiantes de educación pública, por lo que estoy hablando, de que es continuar con la transformación y mejorar expuso.

El mandatario federal recordó que se crearán en todo el país las Universidades del Bienestar, en específico serán 200 centros de los cuales 80 planteles serán para estudiar medicina, ya que reafirmó que esta es una de las carencias que tiene México para atender la salud de la población.

Además, dijo que programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se les apoya con un salario para que si no están estudiando se ocupen como aprendices en algún ámbito laboral, han funcionado para “que no estén sin hacer nada para que no los enganchen las bandas de la delincuencia”, enfatizó.

El pasado 17 de julio, la presidenta electa adelantó que iniciará un programa escalonado de becas, el cual será universal, es decir, para todos los niveles de educación básica e iniciará a partir del 2025 con estudiantes de secundaria y, poco a poco, se irán sumando primaria y preescolar para que en 2027 este apoyo cope toda la educación básica. EFE