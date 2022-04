Tras señalamientos de Lozoya contra Anaya, AMLO señala que se necesitan pruebas para actuar

Luego de que Emilio Lozoya acusará que Enrique Peña Nieto le ordenó sobornar a Ricardo Anaya para garantizar el voto del PAN a favor de su reforma energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene conocimiento sobre estas declaraciones, pero que deben sostenerse con pruebas, ya que en su gobierno no se fabrican delitos.

López Obrador pidió que la Secretaría de Gobernación (Segob) se acerque a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer las nuevas declaraciones de Emilio Lozoya sobre presuntos sobornos entregados a Ricardo Anaya por orden del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Mundo Empresa de EU pagará 84 mdd por sobornar a funcionarios de México, Brasil y Argentina

López Obrador apuntó que no tiene conocimiento sobre la ampliación que dio el exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex) a la FGR sobre el presunto caso de sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética que se impulso durante el sexenio pasado. Sin embargo, advirtió que se deben presentar pruebas para sostener las acusaciones.

El presidente subrayó que lo que busca su gobierno “es que no haya impunidad para nadie y no fabricar delitos con propósitos politiqueros, eso es inmoral, el querer acusar a alguien sin pruebas, nunca lo hemos hecho; [...] estamos comprometidos a no torcer la ley, no usarla como un instrumento para venganzas políticas”.

Asimismo, añadió sobre el caso Lozoya que “es un proceso que está en la Fiscalía y lo importante es que se repare el daño y desde luego el que acusa tiene que probar”.

De acuerdo con la última declaración de Lozoya ante la FGR, publicada en un diario de circulación nacional, el ex presidente Peña Nieto le dijo al ex director de Pemex que consideraba al panista Ricardo Anaya como “un aliado natural” para la aprobación de las reformas porque le encantaba el dinero.

Según esta nueva versión de Lozoya, el ex presidente Peña Nieto habría pidió personalmente a Emilio Lozoya encargarse de pagar un soborno a Ricardo Anaya, quien era diputado federal y coordinador de su bancada del PAN en San Lázaro, para que votara a favor de la reforma energética y sus leyes secundarias.

Ante estas nuevas acusaciones, el panista no emitió declaraciones en su mensaje de cada lunes y prefirió hablar de los ataques del partido oficialista a los legisladores de oposición por haber votado en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Anaya dijo que “la oposición se mantuvo unida, y unida frenó la Ley Bartlett, que le habría hecho muchísimo daño al país” y solo dijo “yo sé muy bien lo que es pagar el precio de ser oposición”.

Ricardo Anaya se encuentra desde agosto de 2021 en un autoexilio en Estados Unidos para evitar ser detenido por las acusaciones de la FGR por el caso Emilio Lozoya.