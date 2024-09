AMLO niega malas decisiones en su sexenio: Nos fue muy bien

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que no tuvo errores en sus decisiones.

“No, nos fue muy bien, por virtud y por suerte nos fue muy bien””, respondió el mandatario a una reportera que le preguntó si tuvo errores o decisiones difíciles a lo largo de su Sexenio.

Durante su sexenio, López Obrador canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, desapareció el Seguro Popular, retiró el apoyo a las estancias infantiles, pausó las relaciones con España, entre otras decisiones polémicas.

El mandatario dijo que “eso de los errores que uno comete, le pagan a muchos para encontrar los errores que yo cometo”.

También retó a quienes buscan sus yerros a que “se apliquen” para ese propósito.

Durante su Gobierno, el cual concluye en 12 días, López Obrador ha admitido muy pocos yerros, uno de ellos fue el haber propuesto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.

También admitió que se equivocó al proponer como senadora en Morena a Lili Téllez, quien abandonó esa bancada y se fue al grupo parlamentario del PAN.

Este miércoles, el mandatario saliente matizó su declaración respecto a que no ha tenido errores y dijo que no es perfecto, sin embargo, expresó: “en el balance (de mi gobierno), tengo que dar gracias al Creador, gracias a la Naturaleza, gracias a la Vida y sobre todo al Pueblo de México, porque me voy a ir con mi conciencia tranquila y muy contento”, dijo.

—¿Se va entonces con ese sentimiento de que hizo todo a favor del país y en apego a la verdad?

—Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor. Y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito el servir al pueblo. Eso es lo mejor y esa es una gran satisfacción. Imagínense como me siento de que se redujo la pobreza. Mis adversarios eso no lo toman en cuenta, ni les importa, pero eso para mí me llena de orgullo. Es para mí un timbre de orgullo. Ya con eso tengo”, expresó.

Agregó que está a unos días de que en su Administración no se haya devaluado la moneda.

Se devaluó (el peso) con (Luis) Echeverría, se devaluó con (José) López Portillo, se devaluó muchísimo con Miguel de la Madrid (…), eso se les olvida a mis adversarios.

Finalmente, evitó hablar de obras inconclusas en su sexenio, como el Tren Maya y concluyó que lo importante es que ya se inició la transformación del país.