AMLO asegura que Elba Esther Gordillo lo buscó en 2006 para ofrecerle apoyo político

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la maestra Elba Esther Gordillo, ex lideresa magisterial, lo buscó previo a las elecciones de 2006 para ofrecerle apoyo político y que no accedió a proporcionárselo.

López Obrador insistió este jueves en que Elba Esther Gordillo reconoció que se le hizo fraude en el proceso electoral de hace 16 años y que también lo había buscado previo a las elecciones para darle apoyo, pero la rechazó en ese entonces.

“La maestra también lo reconoció de que lo hizo (el fraude), porque me buscó a mí y es cierto, y yo no quise hablar con ella, me buscó como candidato y entonces se fue con Calderón y como ahí estaba en vigor el ´haiga sido como haiga sido´, pues ahí se entendieron”, acuso el mandatario.

El mandatario insistió en que durante las elecciones presidenciales de 2006, el entonces presidente Vicente Fox, junto con su sucesor, Felipe Claderón, cometieron fraude para que él no alcanzara la victoria y en ese sentido la maestra gordillo también aceptó esto.

No obstante, a estas declaraciones, previo a las elecciones de 2018 y posterior a ellas, El Sol de México documentó la cercanía que había entre miembros del sector magisterial relacionados con Gordillo y el presidente.

En ese entonces, Rafael Ochoa Guzmán, exsecretario general del SNTE y operador de Elba Esther Gordillo, afirmó que la maestra simpatizaba con López Obrador y se congratulaba de que el magisterio apoyara al candidato presidencial de la Coalación “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES).

En agosto de 2018, luego que López Obrador ganó la elección presidencial, este rotativo reveló la existencia de un grupo de hombres y mujeres leales a Elba Esther Gordillo que creó, unos días antes del arranque de la campaña electoral, una asociación civil llamada Maestros por México (MXM), encargada de cabildear la nueva reforma educativa, así conformar la oposición y crítica de Juan Díaz de la Torre, quien era en ese entonces el secretario general del SNTE.

Elba Esther Gordillo reaparece

El mandatario recordó en su conferencia de este jueves que Gordillo Morales ha vuelto a aparecer para hablar del nombramiento de Leticia Ramírez al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque no abundó en detalles.

El pasado martes la ex lideresa magisterial planteó entablar diálogo con la nueva titular de la SEP y dijo que con los nuevo liderazgos debe haber nuevos diálogos en el sector de la Educación y propuso decir sí a las escuelas de tiempo completo y a la alimentación de los niños en las escuelas públicas, así como al horario ampliado en los centros de educación para que se brinde prosperidad y seguridad a las familias de México.

La maestra se pronunció en contra de la nueva titular de la SEP. Foto: Cuartoscuro / Foto: Especial

Sin embargo, ayer, Gordillo arremetió en contra del presidente López Obrador y Leticia Ramírez. La maestra dijo que Ramírez como lideresa sindical fue aguerrida, pero ahora es sumisa y callada y su nombramiento de parte del presidente deja ver que la educación no es la prioridad de su gobierno, sino que lo es la política.

“Una vez más vemos que esa no es la prioridad, la prioridad es la política por encima de la educación, y creo que eso es muy lamentable”, dijo Gordillo en entrevista radiofónica.

La maestra Gordillo estuvo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de 1989 a 2013 y fue acusada de malversación de los recursos del sindicato en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero salió libre por falta de pruebas en agosto de 2018.