No se bajará decreto de la reforma judicial del DOF y Sheinbaum denunciará a jueza

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este viernes que no bajará la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) como lo ordenó la jueza Nancy Juárez de Coatzacoalcos, Veracruz.

Del mismo modo, la mandataria adelantó desde Palacio Nacional que la denunciará ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) "para que revisen su actuar ya que busca invadir otras áreas".

"La juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Una juez no está por encima del pueblo de México y segunda porque jurídicamente no tiene ningún sustento y tercero porque el Poder Legislativo es quien ordena al presidente", dijo.

“Ni un juez, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo, la reforma va, ya se está trabajando en las leyes secundarias para que entremos a una nueva era de la justicia en México”, agregó.

La mandataria reiteró que los trabajadores del Poder Judicial no se verán afectados con la reforma e incluso dijo mantendrían algunas prestaciones como un seguro de gastos médicos mayores, que por contrato laboral tienen.

Por su parte, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que en la intención de jueces para suspender la Reforma Judicial "hay usurpación de funciones, ya que pretenden vulnerar un acto nacional, cuando es el pueblo quien determina”.

"Hay una serie de argumentos jurídicos por lo cuáles es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces y hay un claro conflicto de intereses", afirmó Godoy.

De acuerdo con la funcionaria, "la orden de la juez pretende suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal, pues en ningún caso las determinaciones de uno y otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les da al pueblo de México".

“Ellos mismos ellos saben son constitucionalistas son peritos en derecho y saben que la propia SCJN en múltiples criterios hay jurisprudencia ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. No es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional", dijo.