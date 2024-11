Morena va por reasignar un fideicomiso del IFT de mil 500 mdp que olvidó extinguir

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, reconoció que olvidaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), uno de los siete órganos que la Cámara de Diputados aprobó extinguir la semana pasada, tiene un fideicomiso de mil 500 millones, por lo que van por reasignar ese dinero a áreas prioritarias como salud o carreteras.

En entrevista con medios de comunicación, el líder morenista dijo que la reforma para extinguir los siete órganos autónomos aún requiere el aval del Senado, de 17 legislaturas locales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor. Sin embargo, dijo ya están buscando a donde reasignar los recursos del fideicomiso del IFT.

“El IFT, si mal no recuerdo, tiene un fideicomiso que no lo habíamos contemplado de casi mil 500 millones de pesos. Entonces, todo eso hay que revisarlo y sí vamos a reasignar (...) Todavía no concluye el proceso legislativo porque está en Cámara de Senadores y no se ha aprobado en Cámara de Senadores, tiene que aprobarse para que pueda ajustarse el presupuesto”, dijo.

México Aprueban en Comisiones desaparecer organismos autónomos, entre ellos INAI e IFT

El legislador dijo que están revisando con lupa el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y reiteró la postura de su bancada de que habrá recortes, pues dijo que la situación del país requiere un esfuerzo de todos para ajustar su presupuesto.

“En el caso de estos entes que les digo, Judicatura, Corte, Tribunal Electoral, INE y algunos otros, sí vamos a revisar porque es un momento difícil de la República y hay que privilegiar carreteras, agua, educación, salud, universidades. Todo eso tenemos que reasignarlo y hacer un gran esfuerzo, porque todos nos ajustemos, todos sin excepción”, dijo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Monreal Ávila dijo que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 comenzará a discutirse el 6 de diciembre, luego que el Senado apruebe la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la Ley de Derechos, y podría concluir el 13 de diciembre cuando el Pleno de San Lázaro avale el instrumento.