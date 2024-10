México envía 400 mil barriles de crudo a Cuba para mitigar crisis energética

El tanquero petrolero cubano Vilma partió del puerto de Pajaritos, Veracruz, el pasado domingo con rumbo a la isla caribeña con 400 mil barriles de crudo tipo Olmeca, el más caro de los que se producen en México, que tendría un valor de hasta 30 millones de dólares por la logística, la compra spot y el arrendamiento del buque.

El buque tanque llegó a México la semana pasada tras cinco días de viaje y este fin de semana, al terminarse la carga de crudo, zarpó de manera inmediata.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), este buque va a terminar descargando en el puerto de Cienfuegos este viernes, hasta donde se sabe, la operación no es comercial. El crudo Olmeca sería una donación del Estado mexicano a Cuba en medio de la crisis energética que vive la isla.

Antes de este barco, se estuvieron mandando desde el puerto de Coatzacoalcos y Pajaritos al menos unos 20 chalanes, barcos que son más pequeños, con distintos productos y derivados petroleros como el Gas LP, muy necesario para mantener a flote a la industria turística de la isla.

Desde el año pasado, México suministra petróleo y combustibles a Cuba para complementar los volúmenes enviados por Venezuela, que es el principal proveedor de el hidrocarburo a la isla, según un reporte de Reuters.

De acuerdo con la agencia, de enero a septiembre México suministró a Cuba unos 20 mil barriles diarios de crudo Olmeca, que llegaron principalmente a Cienfuegos y el año pasado, el país exportó a la nación caribeña unos 16 mil barriles diarios de crudo y productos refinados.

Reportes de Pemex a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) señalan que los cargamentos, a bordo de los mismos buques que transportan crudo y combustibles venezolanos a Cuba, son suministrados por una filial de Pemex.

Los apagones son habituales en Cuba desde hace años, pero la situación se ha agravado en las últimas semanas. Foto: Reuters

El gobierno cubano no pagó los viáticos de Vilma, de acuerdo con fuentes cercanas a la operación, todo este gasto corrió por cuenta y riesgo de la paraestatal mexicana. Esta es la operación más grande realizada desde suelo mexicano hacia Cuba, los envíos eran concurrentes en el gobierno pasado como parte de una operación de Estado.

Ramses Pech, experto en el sector energético, dijo que el envío de 400 mil barriles no tiene un impacto real sobre la producción nacional, ya que representan menos de uno por ciento de lo que se produce a diario. No obstante, en el caso del crudo ligero, que es al que pertenece el Olmeca y el que se está enviando a Cuba, representa prácticamente un día de producción. “Es producción que ya no entraría a las refinerías nacionales”.

El buque Vilma, de bandera cubana, está previsto que llegue a la isla para finales de esta semana. Foto: Reuters

Para el consumo nacional descartó que haya implicaciones, ya que Pemex sigue importando combustibles, más de la mitad del consumo nacional, según datos de la propia petrolera.

El esquema usado se da a través de un intermediario, un empresario afín al gobierno de Morena, presuntamente Joaquín Leal fue el que estuvo llevando combustible y alimentos a Cuba y a Venezuela, y en agosto de 2020 enfrentó una investigación por parte de Estados Unidos, luego en mayo de 2023 se le relaciona con el Ministerio de Defensa venezolano.

Al final del día, el año pasado, al parecer fue declarado persona non grata por el gobierno de Estados Unidos por sus actividades con Cuba y Venezuela.

Se consultó al equipo del embajador de Cuba en México para obtener información actualizada sobre el envío de los 400 mil barriles de petróleo en el barco tanquero Vilma. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se han proporcionado nuevos datos al respecto.