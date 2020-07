Pide Zaldívar a congresos locales acatar resoluciones de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por tercera ocasión consecutiva, reformas al código penal de Aguascalientes que invadían facultades federales, lo que llevo al ministro presidente de la corte, Arturo Zaldívar, exigir a los gobiernos y congresos estatales acatar los fallos y jurisprudencias de este tribunal constitucional, pues al no hacerlo están contrariando el Estado de Derecho.

En sesión de este lunes, donde el pleno discutió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones del código penal para el estado de Aguascalientes, el ministro presidente Zaldívar señaló que estos intentos por darle la vuelta a las resoluciones de la Corte, son contrarios a la democracia.

“Este no es un tema menor, porque cuando la Corte interpreta la Constitución, esa interpretación es lo que dice la Constitución, y aquel que no se ajusta a lo que dice la Constitución está realizando actos en contra de la democracia, del Estado de Derecho y del Estado Constitucional.”

En la sesión de este lunes, el pleno de la SCJN aprobó por unanimidad incluir en su sentencia un exhorto al congreso y al gobierno de Aguascalientes para que no vuelvan a aprobar la misma norma, referente a la prisión preventiva oficiosa, o de lo contrario estarían incurriendo incluso en un delito.

El ministro Zaldívar advirtió que este no es el único tema en donde los congresos y gobierno de los estados del país han estado ignorando los fallos y jurisprudencias de la SCJN: “Tenemos temas muy importantes, como por ejemplo el matrimonio igualitario, que ha sido declarado de manera reiterada por este tribunal constitucional, que limitar el matrimonio a una unión entre hombre y mujer es inconstitucional, y no obstante tenemos legislaturas que por razones político-electorales no ajustan sus constituciones a lo que ha decidido la Corte, que es decir, a lo que establece la Constitución.”





