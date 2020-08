No han prescrito delitos de Alonso N, alguien debe pagar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no han prescrito los delitos que se le imputan al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso N, pues señaló que no se le puede otorgar el perdón si no se devuelven los 200 millones de dólares que debe a Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Si no se devuelve el dinero, pues nosotros no podemos otorgar perdón, para decirlo con claridad. ¡Cómo vamos nosotros a darnos por atendidos si no se repara el daño! Eso no lo podríamos hacer, sería complicidad".

➡️ España autoriza extradición de Alonso N, dueño de Altos Hornos de México

Ayer un juez amparó a Alonso N, para cancelar la orden de aprehensión en su contra que fue emitida el 25 de mayo del año pasado.

En conferencia matutina resaltó que son los abogados Alonso N quienes confirman que se ha prescrito el delito, "pero todavía la Fiscalía tiene que decidir sobre esto".

"Claro que tienen derecho a la defensa (los involucrados), pero nosotros… Y la Fiscalía lo está haciendo, está defendiendo legalmente el tema".

Comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) es quien debe determinar el pago de la deuda, aunque sí debe devolverse el dinero, ya sea Alonso N o quien haya adquirido AHMSA.

"Eso lo va a determinar la fiscalía quién tiene que pagar, pero sí tienen que pagar, uno u otro, pero tienen que devolver el dinero. Porque eso está demostrado, o sea, eso sí no requiere de demasiada investigación, hasta en el consejo de Pemex hay documentos en donde uno de los consejeros, señor Neri Gasca o Gasca Neri, Gasca Neri, dio a conocer su inconformidad".

Cabe destacar que ayer, el juzgador otorgó un amparó al dueño de Altos Hornos de México al considerar que el delito que le imputó la FGR tras una denuncia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ya prescribió.

"Decrete por prescripción y en relación al aquí quejoso, la extinción de la acción penal del hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal en la causa penal 211/2019, sometida al conocimiento de dicha autoridad responsable", expone la sentencia.

➡️ Alonso N pide a la Corte atraiga su caso

Ante la resolución del juez, la FGR informó que interpondrá un recurso de revisión para impugnar el amparo que le fue concedido a Alonso "N" contra la orden de captura.

La Fiscalía y la UIF acusan al dueño de Altos Hornos de México del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta de la planta Agronitrogenados a Pemex.

Alonso "N" fue capturado el 28 mayo de 2019 en Mallorca, España, por agentes de la Interpol y obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza de un millón de euros, pero no puede abandonar el país y permanece sujeto a proceso de extradición.

|| Con información de Juan Pablo Reyes y Manrique Gandaria ||