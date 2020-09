AMLO admite que feminicidios han disminuido "muy poquito"

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió sobre los feminicidios que han disminuido "muy poquito".

Sin embargo, destacó que esperan ir a la baja en este delito porque "ya no hay contubernio, asociación delictuosa. Está bien pintada la raya, no hay venta de plazas, no hay acuerdos".

Asimismo comentó que una de las causas por las que ha sido complicado reducir aun más los homicidios dolosos es porque la mayoría tienen que ver con el crimen organizado, ya que al haber confrontamientos aumenta la cifra del delito.

"Casi en todos los delitos ha habido disminución, menos en homicidios y extorsión".

El mandatario señaló que aunque en este estado se consiguió una baja en homicidios tras la detención del El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, se siguen registrando.

"Nos heredaron grupos con estructuras como Guanajuato, donde se dejó un grupo con mucha violencia y enfrentamientos".

Destacó que hasta actualmente se cuenta con 97 mil elementos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad al pueblo.

Recordó que un acto importante fue el asesinato del vocero de la Fiscalía de Guanajuato, Elihú Ojeda Vallejo.