Imperó la razón: Sheinbaum sobre voto de ministro Pérez Dayán en contra de frenar reforma judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la decisión y coherencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien con su voto evitó la aprobación de la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.

"Imperó la razón, triunfó el pueblo de México, la Constitución y el estado de derecho", aseguró la presidenta en su conferencia matutina.

“Yo les invito a que escuchen la intervención del ministro Alberto Pérez Dayán, las otras tres ministras también hacen una intervención muy importante, pero el ministro Pérez Dayán lo que dijo es `No estoy de acuerdo con la reforma pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque ya está en la Constitución- incluso dice que hay otros casos que el votó así´", recordó Sheinbaum.

México SCJN desestima proyecto contra la reforma judicial

“Entonces hay coherencia en la votación del ministro. Por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el estado de derecho, imperó la ley, porque la ministra y ministros también están regidos por la Constitución”, manifestó.

Reiteró que hay que escuchar la posición del ministro Pérez Dayán pues "ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para votar en contra, pero fue una decisión individual y es de reconocerse porque podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso es nítida su presentación y si dijo ´ya lo hice antes porque lo voy a hacer en contra ahora´”.

Sin embargo, la mandataria enfatizó que eso no quiere decir que el ministro esté de acuerdo con la reforma, pero no puede aceptar que se declare inconstitucional algo que no está en el marco de la Corte.

Recordó que actualmente la corte tiene 11 ministros, por lo que para reconocer la inconstitucionalidad que era parte del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se requería que votaran 8 a favor.

Quienes emitieron su voto en contra fueron la ministra Jazmín Esquivel, la ministra Loretta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayán, cuatro votos con los que se declaró que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la nueva redacción de la Constitución que impugnando o darle una vuelta una pirueta constitucional y otros dos ministros.

También hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte, la movilización fue de muy pocas personas, hay libertad de expresión de reunión de manifestación, siempre hay libertades en México,

Claudia Sheinbaum manifestó que no fue necesario el Plan D ante la resolución de la Suprema Corte, pues en caso contrario indicó que “vamos por un plan de entonces aunque no tuvieran razón para evitar esta confrontación en la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales; la primera, que en lo que no llegaba el nuevo poder judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo se pudiera elegir al octavo ministro porque ministró Aguilar deja la corte el 30 de noviembre.

“Con el esquema anterior y entre otras cosas, también decíamos bueno pues que ya no tengan haber de retiro los ministros eran dos de los principales temas, pero entonces ellos hubieran dicho eso. Nosotros decíamos bueno es la decisión de la corte se vuelve a presentar y si hubiera aprobado y después del 30 de noviembre, pues ya hubiéramos tenido los cuatro ministros necesarios”.