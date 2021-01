EU amaga con reiniciar juicio al general Cienfuegos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se reservará el derecho de reiniciar el proceso judicial en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda, luego de que la Fiscalía General de la República exoneró de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero a quien fue secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Consultada por El Sol de México, la subdirectora interina de Asuntos Públicos de la dependencia estadounidense, Nicole Nava Oxman, detalló que la justicia de ese país podría actuar contra el exsecretario de la Defensa Nacional en caso de que el Gobierno de México no lo haga.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Estados Unidos se reserva el derecho de reiniciar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace”, informó a través de una breve nota enviada a este diario la mañana de este viernes. Este posicionamiento se dio horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó una acusación en contra del general Cienfuegos Zepeda.

“Ayer (el jueves) resuelve la FGR que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas. Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. Lo más importante es la verdad y la justicia”, afirmó el mandatario durante su conferencia mañanera.

En respuesta, el exdirector de operaciones de la DEA, Mike Vigil, aseguró que los dichos de López Obrador son falsos y una burla.

En declaraciones a medios internacionales, Vigil afirmó que el caso contra Cienfuegos es fuerte y que ningún elemento de esa organización arriesgaría su carrera por fabricar pruebas.

El 15 de octubre, el general en retiro fue detenido en Los Ángeles a petición de la DEA, que lo acusaba de narcotráfico y lavado de dinero. Para sustentar sus acusaciones, la agencia estadounidense presentó un archivo con transcripciones de mensajes que presuntamente el extitular de la Sedena intercambió con un líder del Cártel H-2.

El 18 de noviembre, Cienfuegos fue extraditado a nuestro país para que fuera investigado por las autoridades mexicanas. De acuerdo con los resultados de las indagatorias que dio a conocer el jueves, la FGR no encontró pruebas para procesar al militar.

López Obrador afirmó que la DEA no actuó con profesionalismo en su investigación. "No fue un buen trabajo, o lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia", aseguró.

“Tenemos que procurar que haya justicia, pero no podemos actuar de manera arbitraria, no podemos ser injustos, justicia es lo justo, lo que se apega a la verdad.

No vamos a fabricar delitos, no vamos a inventar nada, tenemos que actuar a partir de hechos, de pruebas, de realidades”.

Durante la conferencia mañanera, el Presidente prometió hacer públicos los documentos que Estados Unidos entregó como pruebas contra el general en retiro, mismos que la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en su cuenta de Twitter por la tarde.

“En resumen, esta investigación reveló que mientras Cienfuegos Zepeda ostentaba el cargo de secretario de la Defensa Nacional, él ayudó a la organización de tráfico de drogas Patrón Sánchez a fomentar sus acciones violentas e ilegales”, dice la carta de presentación del documento dirigido a Marcelo Ebrard y firmada por Timothy Shea, administrador interno de la DEA.

En el documento, se explica que la investigación no era contra Cienfuegos, sino para detectar la red de narcomenudeo en Las Vegas, pero conforme avanzó encontraron el vínculo con el militar mexicano. En uno de los extractos de las conversaciones entre dos personas, una de ellas Cienfuegos y la otra un narcotraficante, quedan en verse con un amigo de Osorio, sin dar más detalles de quién es este último.

Justicia SRE libera documentos de la investigación del caso Cienfuegos

Finalmente, el tabasqueño, al igual que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard insistieron en que las investigaciones sobre el caso Cienfuegos no se han cerrado, pues hay otras personas involucradas en el supuesto delito de narcotráfico.

“Le subrayé a William Barr. Si nos vas a enviar los testimonios, nos interesa, porque es prioridad del Presidente de la República, la transparencia. Aquí se dijo vamos a protestar porque esta es la dignidad de México, porque son hechos que nos interesan a los mexicanos. Le dije al Fiscal, que es una muestra de México, porque asumimos que los que nos estás mandando son los elementos de prueba que tiene la DEA para sustanciar su acusación”, dijo Ebrard Casaubon.