AMLO no se reunirá con gobernadores de la Alianza Federalista

El mandatario dijo que no se reunirá con los gobernadores que conforman la Alianza Federalista, luego de que los 10 mandatarios estatales pidieran un encuentro con el Presidente para revisar el presupuesto 2021.

“No, porque no hay materia, los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial”.

En la conferencia de prensa dijo que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, “primero porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, segundo porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso”.