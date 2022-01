AMLO agradece a quienes pusieron estatua en su honor en Atlacomulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció este lunes por la estatua en su honor, que fue develada el 29 de diciembre pasado en el municipio mexiquense de Atlacomulco, la cual derribaron y mutilaron de manera anónima el 1 de enero.

“A los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona, decirles que los quiero mucho. Les agradezco mucho por su iniciativa, son mis amigos del alma, como millones de mexicanos que son mis amigos del alma. Nos queremos mucho y amor con amor se paga” dijo el mandatario federal en su conferencia matutina, desde Palacio Nacional.

AMLO reitera que no quiere estatuas

Pese a este agradecimiento, López Obrador agregó que reprueba el culto a la personalidad y reiteró lo dicho en otras ocasiones sobre que no quiere que haya calles y bibliotecas que lleven su nombre, así como que se hagan estatuas de su figura.

“Yo he expresado que no quiero que pongan a calles, parques, bibliotecas y escuelas mi nombre, ni quiero, tampoco, que me levanten ninguna estatua. No quiero nada de eso, lo he expresado varias veces. Si me hubieran preguntado, seguramente los hubiera convencido (de no hacerlo).

Como no me consultaron, mandaron hacer esa estatua que derribaron —los que lo hayan hecho, eso es secundario—. Aquí lo importante es decirles que no se sientan mal”, declaró el presidente.

El presidente López Obrador argumentó que se siente muy contento con su trabajo y está muy satisfecho de tenerle amor al pueblo.

Mencionó que gracias a los pobres ha podido salir adelante su movimiento, por lo que exclamó: “¿Para qué quiero las estatuas?! Además, las estatuas solo muy pocas son respetadas”, dijo el presidente.

La estatua del presidente López Obrador que se colocó frente a la terminal de autobuses en Atlacomulco, fue idea de Roberto Téllez Monroy, presidente municipal y tuvo un costo de 50 mil pesos.

De acuerdo con Téllez Monroy el costo de esta obra corrió por su cuenta y fue realizada por artesanos del municipio de Tlalpujahua, Michoacán. Hasta el momento se desconoce mayor información sobre quienes pudieron ser los responsables de este acto.









