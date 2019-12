¡Ya viene la "cuesta de enero"!

León, Guanajuato.- Enero 2020 se acerca y la “cuesta” por los descalabros económicos en las carteras y recursos por la fiestas decembrinas, se harán presentes en la mayoría de hogares leoneses.

Para muchos el pago del aguinaldo, fue solo un aliviane entre las deudas pasadas y nuevas por este último tramo del 2019, los buenos deseos, abrazos, regalos, cenas, reuniones con gente del trabajo, familia y amigos quedaron en el pasado ahora sigue la realidad.

Pero hagamos un paréntesis, los gastos aún no concluyen, porque estamos iniciando el Año Nuevo, si es usted es padre o madre de familia o algún menor depende de su persona, el 6 de enero próximo es el último desembolso de consideración.

También debemos de tomar en cuenta y para estas fechas, ya haber saldado las responsabilidades, como lo son tenencia, refrendo vehicular, que oscila en el estado de Guanajuato, el pago menor entre los mil 500 y mil 700 pesos de pago puntual y sin recargos por multas.

El “colchón” para la colegiatura de los hijos y no nos vayamos muy lejos sin caer en escuelas de renombre, al menos en el primer cuadro de esta ciudad, la educación privada en los niveles iniciales ronda los mil 300 pesos, hasta los 2 mil, por niño, niña o adolescente.

El pago Predial, la contribución fiscal al municipio de León como habitantes por tener un domicilio, otro temas más a contemplar en los gastos de fin de año, preguntando directamente en las oficinas de recaudación, el pago mínimo para personas que todavía están pagando crédito es de 304 pesos y para adultos mayores, jubilados, 60 años y pensionados es de 246.

“Estamos tratando de ahorrar también por lo mismo, aunque nos andamos paseando, pero vamos a guardar algo para enero; este 2019 logre planear mejor las cosas y en otros años sí hemos quedado más gastados; ya me gaste la mitad de lo que me llegó y vamos a optimizar los recursos”, explicó Dalila, visitante de la ciudad de Manzanillo, Colima.

“Todavía no empieza enero, y la cuesta ya pegó, más o menos el 70% del ingreso ya no lo gastamos; gastamos en regalos, comida, cenas, gastos con las visitas que vienen por las vacaciones; no pagamos predial, porque no lo utilizan para nada aquí en León”, indicó Juan Romero.

“No hemos previsto los gastos y todos los años sentimos la cuesta de enero, como dicen; no hemos pagado predial; y pues otra vez tendremos que sacar un préstamo, para tapar un hoyo y destapar otro; pedimos prestado unos 5 mil pesos”, expresó Yolanda Zúñiga.

“Siempre nos pegan los gastos y ha habido ocasiones que hasta nos quedamos sin dinero, este año no pego tanto pero en años pasados a duras penas podíamos salir de los gastos de fin de año; yo no pago refrendo o tenencia, no tengo carro y de predial pague 850 pesos; ahí se la va pasando uno al pasito a duras penas, al día”, platicó Carlos Gaytán.

“No me pega mucho, yo no compro nada en estas fechas, no compro regalos y prefiero guardar el dinero, porque no quiero gastar, si acaso a los sobrinos a veces les compro un regalito, no siempre pero trato de no gastar, porque no tengo un trabajo fijo”, dijo Marina.