Ya no regalan uniformes, pero aquí los puedes conseguir

León, Gto.- Las escuelas de gobierno ya no regalan pants de secundaria lo que genera malestar en padres de familia debido al gasto extra que ocasiona en su economía, aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo consideran como medida de seguridad tanto para el alumno como para la institución, indica que no es obligatorio.

De acuerdo al artículo 6o. expuesto en la GACETA: LXI/1SPR-4/25280, informa que “el uso del uniforme escolar no es obligatorio; los padres de familia, tutores o usuarios podrán convenir con los prestadores del servicio educativo su uso, diseño, costo y proveedores, quedando los consumidores, en libertad de adquirirlo en donde lo prefieran”.

“Dicho convenio deberá llevarse a cabo cuando menos sesenta días antes del periodo de inscripción. Los modelos de uniformes deberán estar vigentes cuando menos por periodos de cinco años”, se lee.

Tal es el caso de la Secundaria Técnica No. 1 "Lic. Ignacio García Téllez" que a través de una licitación participaron tres personas, la ganadora del concurso confeccionará todos los pants de los alumnos, en esta escuela el uniforme cambió de azul marino y regresó a su color original que es el guinda, además traerá el logotipo de la escuela y un diseño exclusivo, el conjunto de pantalón y chamarra es de 550 pesos, las tallas grandes a 580 pesos y la playera deportiva tiene un costo de 150 pesos.

En el caso de la Secundaria Oficial de León el uniforme completo tiene un costo de dos mil pesos, pero ya incluye el uniforme de gala, pants completo y tenis; en ambos casos no se está condicionando el uniforme.

En otras secundarías no hubo concurso de uniforme por lo que se seguirán usando el tradicional azul con el logotipo del Gobierno de Guanajuato, estos ya se pueden conseguir en diversas tiendas, boneterías y mercados de Zona Centro, el costo está alrededor de 398 pesos y con playera llega costas hasta 570 pesos.

En un sondeo realizado por El Sol de León a padres de familias y vendedoras de tienda comentaron que el pants más solicitado es el azul con el logotipo GTO, dicha indumentaria se dejó de regalar antes de la pandemia.

“Me tocó mala suerte, porque el gobierno ya no está dando uniformes y ahora voy a tener que hacer un gasto que no tenía contemplado, la escuela me pide un pants ya que es necesario para la materia de Educación Física”, mencionó Ángeles Romero.

Fue en el gobierno de Miguel Márquez Márquez que se le otorgaron a estudiantes de educación secundaria uniformes con los colores del PAN, en su momento el mandatario indicó que su gobierno se determinó a dotar los colores del partido en el poder, las empresas Clothes & More y Herpay ganaron la licitación y el estado destinó 90 millones de pesos para la confección de cerca de 312 mil juegos de pantalón y chamarras azules y una playera blanca con el logo del gobierno de Guanajuato.

Cabe mencionar que los uniformes con el logotipo de Gobierno de Guanajuato han causado controversia en algunos padres de familia por que no traen escudos de escuelas sino de la administración del Partido Acción Nacional.

Sin embargo hay tiendas y locales en diferentes zonas de la ciudad en las que venden uniformes, algunos ya cuentan con el escudo de los institutos o un grabado que lleve el nombre del alumno, estos locales se ubican en frente del jardín del Barrio de San Miguel, en la colonia Coecillo, Trojes, Piletas y Zona Centro.