Ya hay fentanilo en Guanajuato. ¿Qué sigue?: OCL

Mayra Legaspi, directora del Observatorio Ciudadano de León, declaró que ante la llegada del fentanilo a las calles de León, es urgente que el estado y municipio generen anexos debidamente establecidos para atender a los consumidores y estrategias de contención en los jóvenes.

En entrevista con El Sol de León, lamentó que las autoridades no reaccionaron con una estrategia contundente ante el uso de cristal de la sociedad y ahora con el fentanilo se está a tiempo de crear espacios de atención.

“Es lo más grave, que sigamos dejando el tema de la estrategia como algo mínimo hay muchas sustancias que hoy están en el mercado, hay que atenderlo con enfoque mucho menos moralista y mucho más enfocado en rehabilitación, si hoy ya tenemos gente que está siendo consumidora de fentanilo y de otras sustancias que son graves, pues encontremos otras estrategias”.

Añadió que se tiene que retomar el tema de la eficiencia en el Anexo o Centro de Rehabilitación de La Búsqueda, en donde se interna a los jóvenes para rehabilitarlos.

Sin embargo, volvió a enfatizar que en León sólo existen tres Centro de Rehabilitación para ayudar a los consumidores, mientras que el universo se calcula en casi 200 mil personas que han consumido alguna sustancia que va desde cigarros hasta drogas como cristal y ahora fentanilo.

“La Búsqueda tiene rehabilitación con internamiento, es un servicio que no se presta en favor de la sociedad a nivel municipal o estatal como una política pública, si ya sabemos que La Búsqueda está teniendo buenos resultados, por qué no le apostamos al internamiento, se le apuesta al ambulatorio que es más barato, dejemos de escatimar en los temas que son prioritarios para la ciudad”.

Reiteró que el narcomenudeo está al alza y la ciudad está colocada como primer lugar a nivel nacional en consumo y venta de drogas, por lo que llamó a mejorar la atención en favor de los jóvenes.

“Se le debe de ofrecer a los menores, sobre todo niños y adolescentes, son quienes deben tener más oportunidades en rehabilitación, incluso es su derecho”, dijo.

Lamentó que para la rehabilitación de las personas consumidoras hay muy pocos centros que puedan atender el consumo de drogas y esto ha ocasionado que haya proliferado el tema de los anexos y centros de rehabilitación que no cuentan con la condiciones necesarias para el internamiento.

“Por eso importante que se regulen los centros de rehabilitación, que el gobierno en todo caso voltee a ver que está funcionando y como hacemos para mejorarlo. Si el municipio y el estado no tienen la capacidad para poder crear centros de internamiento, pues que permita que la sociedad civil siga ampliando y mejorando la calidad de vida de muchos jóvenes”, declaró.

Insistió que los jóvenes en el modelo de “La Búsqueda” están encontrando soluciones, y lamentó que el programa Planet Youth no haya podido cubrir la demanda debido a que sólo es parte de una política de prevención y sus alcances son limitados.

“Y no me atrevería a decir cuáles son los resultados que está dando, pero se requiere otorgar ayuda profesional y nuevas estrategias, hoy tenemos que echar toda la carne al asador, buscando cómo logramos que los niños no entren en el campo del consumo de sustancias, debemos tener enfoques más amplios, eso nos está faltando, nuevas formas de rehabilitar sin que le pongamos el estigma, los derechos son para todos”, concluyó.