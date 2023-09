Y el tren que estaban esperando, por fin llegó…

Irapuato, Gto. (OEM).- Migrantes esperaron durante cuatro días completos, pero para muchos pareció una eternidad. Durante ese tiempo pasaron hambre, insomnio, vivieron con incertidumbre y algunos pensaron en abandonar el sueño y regresar a su casa; otros simplemente esperaron, como desde hace varios días que salieron desde sus países de origen y por fin, la mañana del sábado, el tren que los llevará al norte del país salió desde Irapuato.

Eran las 4:30 de la madrugada del sábado cuando el anhelado tren que los llevaría hacia el norte del país llegó. Los que estaban dormidos despertaron en un santiamén para poder subir a los vagones y asegurar un lugar. Los que estaban despiertos alertaron a los demás a que era el momento esperado y ayudaron a levantar el improvisado campamento que fue colocado debajo del puente Siglo XXI, en la zona norte de Irapuato y sus inmediaciones.

En el momento en que el tren se detuvo, todos comenzaron a correr con sus maletas cargadas, otros con sus cartones y otros más con sus hijos tomados de la mano para subirse en vagones, los cuales cubrieron con con sábanas y cobijas para resguardarse del sol, pues el trayecto sería largo.

Sin embargo, tuvieron que esperar más de cinco horas, pues el tren no avanzó, pues sus operadores estaban esperando la orden desde los patios de Ferromex. Fue en ese momento cuando muchos aprovecharon a abastecerse de agua y algunos alimentos para poder sobrevivir durante casi 21 horas, un aproximado de lo que dura un viaje en tren desde la ciudad de Irapuato hasta Ciudad Juárez.

No fue sino hasta las 10:30 de la mañana cuando el tren comenzó a avanzar y todos aquéllos que esperaron tantos días para poder continuar no pudieron aguantarse los gritos de júbilo y de agradecimiento para todas las personas que no dudaron en apoyarlos, al brindarles comida, ropa y agua.

“Gracias, Irapuato, te llevo en el corazón”, gritó Jacinto Santos, originario de Venezuela, quien dijo llevar tres meses de trayecto desde su lugar de origen hasta el punto en el que llegó a Irapuato.

Irapuato para esos migrantes se convirtió en una bocanada de aire, después de haber pasado por varias complicaciones en estados como Veracruz o Chiapas, en donde varios migrantes fueron asaltados, algunos más fueron desaparecidos y otros, para poder seguir, tuvieron que pagar una cuota a varios hombres armados y encapuchados.

Una vez que partieron los migrantes, el gobierno municipal activó un operativo intensivo de limpia de la zona, que incluyó hidrolavadoras y la colocación de algunos limpiadores y químicos para mitigar los fuertes olores que durante varios días se han originado en esa parte de Irapuato.

Además, mantuvieron activado el operativo extraordinario de seguridad, pues se advierte la llegada de más migrantes en los próximos días, aunque podrían ser en menor cantidad, después de que Irapuato tuvo la mayor concentración de indocumentados, con más de cuatro mil personas, algo jamás visto en el municipio.