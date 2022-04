Vuelve la tradicional quema de Judas en el Barrio de Santiago

Luego de la cancelación de la quema de Judas en el tradicional Barrio de Santiago, este 2022 regresa con mucho entusiasmo, ahora la temática principal de esta celebración será la guerra de Ucrania y Rusia, donde además quemarán los Judas de los años en que se canceló este evento.

Valentín Reyes Alvarado, presidente del comité organizador de la quema de judas y Miguel Santiago, uno de los colaboradores de dicho comité, aseguraron que ya se encuentra todo listo para realizar en punto de las 10 de la mañana se realice la tradicional quema, misma que estará cumpliendo su edición número 108.

“El evento está programado a iniciar a partir de las 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, se quemarán en total nueve monos, son personajes de hace dos años, que fue la última vez que se prepararon pero se suspendió por la pandemia, se hicieron unos nuevos, son sorpresa, pero la temática se va a enfocar en el tema de la guerra para pedir paz”, mencionó Miguel Santiago.

Los personajes que se quemaran este domingo serán: AMLO, un coronavirus, a manera de homenaje a Celso Piña, un murciélago y un Mickey Mouse, por mencionar algunos.

Así mismo, los organizadores aseguraron que decidieron esperar a dar cualquier información debido a que estaban inseguros de si les iban a otorgar los permisos para la realización de este año, por lo que una vez que les fueron entregados, comenzaron a invitar a los vecinos y a sus seguidores en redes sociales a presenciar esta quema, misma que marca el regreso de esta tradición.

“Como el evento se solventa mediante colecta del vecindario, son los que mediante cooperación y boteo se hace el evento, este año no se pudo botear, por lo mismo que estábamos inseguros si se iba a autorizar o no la quema, afortunadamente nos autorizaron pero ya no nos dio tiempo de recaudar los fondos que se ocupan para el evento”, agregó Miguel Santiago.

“Estamos muy contentos, la verdad es que esta quema tiene más de 100 años que se hacía de manera ininterrumpida, solo estos dos años no se hizo por temas de pandemia, pero les podemos asegurar que este año se tomarán las medidas de salud y será un evento familiar muy seguro, tanto en salud como en seguridad”, mencionó Valentín Reyes Alvarado, presidente del comité organizador.

Año con año este evento se realiza en el vecindario, mismo que se ha colocado como una de las fiestas más importantes que se tienen en el barrio de Santiago o mejor conocido como el barrio de la llamarada, debido a que las familias que se han ido o familias que se mudaron a otras ciudades o colonias, este día regresan y se juntan con viejos amigos para platicar y recordar viejos tiempos.

Es de mencionar que este año no se contará con torito, todo esto debido a que la entrega de permisos no les permitió a los organizadores recolectar lo necesario para el evento, sin embargo, han recibido el apoyo de la Universidad de Guanajuato (UG), quienes brindarán una serie de proyecciones que contarán la historia de esta tradición.

“Por la tarde noche (sábado), la UG apoyará con la realización de proyecciones de video en que se contará un poco de la historia de esta quema de judas en ediciones pasadas, desde 1920, 50s, hace 10 años, diferentes años de la quema, que es la memoria en video de todos estos años de tradición desde que se tiene registro”, agregó Miguel.

La quema de judas es una condena social, popular, donde el vecindario quema al personaje que considera que no hizo bien las cosas, puede ser desde un artista, un político o alguien que consideramos que debía hacer las cosas de manera mejor, pero también a los personajes del vecindario que juró y no aguantó y quebranto el juramento de no tomar por ejemplo o alguien del vecindario que se portó mal, se vuelve algo muy interesante y la gente se vuelve una celebración y una condena, todo es un tema con respeto, así lo aseguraron sus organizadores.