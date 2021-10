Volvo no descarta instalación en Guanajuato a futuro

León, Gto.- Volvo Group México, sigue a la espera de una reunión con autoridades de Guanajuato, para considerar la opción de abrir alguna línea de producción en la entidad, luego de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hiciera una invitación especial a los representantes de la empresa, para traer su operación al estado, así lo explicó Francisco Loera Orozco, gerente Regional Norte, en entrevista para el Sol de León.

“Con autoridades, directamente con el gobernador para tratar el tema de la localización de la planta ensambladora, todavía no hemos tenido acercamientos al respecto, nosotros tenemos nuestra planta instalada en el Estado de México, es una planta que tiene 20 años y tiene una capacidad de productividad alta, para lo que lo requerimos al día de hoy, pero no descartamos la oferta en el futuro, pero no hemos tenido reuniones”, mencionó.

Si bien es cierto que Volvo tiene su planta de producción instalada en Tultitlán, Estado de México desde 20 años, desde la invitación que hizo el gobernador de Guanajuato el 13 de julio del 2021, Rafael Kisel Reinisch, presidente de la compañía, dijo que iban a evaluar la propuesta, pero todavía no han siquiera tenido una reunión después de ello.

También el 13 de julio se hizo la presentación oficial del autobús eléctrico en León, un vehículo que estaría como prueba piloto en la ciudad y que permitiría tener una mejor experiencia de traslado y no afectar al medio ambiente.

Debido a lo anterior, la empresa Volvo solo ha tenido contacto con Corporativo Transporta, que es el concesionario de los autobuses para el Sistema Integrado de Transporte (SIT), para ver la posibilidad de cerrar un trato comercial con el mismo concepto de vehículos.

“La verdad es que estamos trabajando en directo con el Corporativo Transporta, que es la empresa concesionaria de la ruta donde se hicieron las pruebas del autobús eléctrico y por ahora nos encontramos en la parte básicamente de la presentación del caso de negocio, de la propuesta comercial para la implementación de los autobuses eléctricos”, comentó.

Volvo lleva instalado en México 20 años

Desde el 2001 Volvo Autobuses México se instaló en el país, directamente en Tultitlán Estado de México, algunos de sus principales acontecimientos en la línea del tiempo ha sido el lanzamiento del autobús BRT Volvo 7300 Bi- articulado en 2008.

En 2015 aconteció el lanzamiento del Volvo 9800, el cual incluye los más avanzados dispositivos de seguridad: Volvo Dynamic Steering (Dirección dinámica), Collision Warning and Emergency Brake (Advertencia de colisión con frenado de emergencia), Lane Keeping Support (Sistema de seguimiento de carril) y Adaptive Cruise Control (Control crucero adaptativo).

Después del desarrollo de nuevos sistemas de vehículos, se trabajó en la creación de autos eléctricos de 2015 al 2019, por lo que en 2020, las ventas de autos eléctricos en México crecieron 49 por ciento, a pesar del impacto de la pandemia, por lo que este año se espera un mayor o igual incremento.

Para 2030 Volvo planea que toda su gama de modelos globales sea eléctrica o híbrida como mínimo, por lo que los fabricantes deben también trabajar en la infraestructura de carga para estos vehículos.