Voltean más inversiones a Guanajuato por crisis de coronavirus

A pesar de que aún no hay cifras estimadas que determinen de cuánto será la afectación por el paro de producción de las armadoras que hay en el estado, como Honda y Toyota, la reciente crisis mundial de coronavirus podría ser la oportunidad para que Guanajuato pueda a traer a más empresas proveedoras y con ello dejar de depender de las importaciones que vienen prácticamente del otro lado del mundo.

“Puede ser una gran oportunidad para la industria de Guanajuato, muchos productos se importaban de China, muchas empresas se están dando cuenta que no pueden depender de esa parte del hemisferio de la tierra”.

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga | Secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato.

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, dijo que buscarán aprovechar esta situación, donde las empresas automotrices están viendo la complicación que representa importar una sola pieza desde Asia, cuando podría ser más práctico producirla en México y con ello se cumplirían aún más los porcentajes de contenido de origen que exige el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que se espera que para el primero de julio empiece a tener la vigencia real en materia económica.

“Puede ser una gran oportunidad para la industria de Guanajuato, muchos productos se importaban de China, muchas empresas se están dando cuenta que no pueden depender de esa parte del hemisferio de la tierra y las grandes empresas se van a dar cuenta que no pueden depender de piezas que hay en el otro lado del mundo, puede ser una gran oportunidad para Guanajuato”, dijo el Secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato.

La visión de Usabiaga no es errada, si se toma en cuenta que de acuerdo con la agencia Reuters, un proveedor chino de Mazda ha decidido cambiarse de Jiangsu a la planta de Mazda, en Salamanca, para ahí producir los componentes exteriores que se utilizan en los modelos Mazda 3 y CX-30, en una inversión que costó cinco millones de dólares para mudar esa producción a más de 13 mil kilómetros.

Toyota y Honda, firmes en Guanajuato

Raymundo Tenorio Aguilar, académico e investigador económico del Tec de Monterrey, aseguró que las empresas automotrices no tienen la intención de retirarse del país, pues saben que ganarán la partida ventajosa que pretendió ser el TMEC para Estados Unidos, pero que les beneficiará a ellos.

El Dato...

Una empresa china proveedora de Mazda decidió trasladarse a Salamanca por la crisis de coronavirus.

Por ende, el paro laboral “es una estrategia, pues si bien si mantenían abierta su producción, iban a seguir pagando sueldos, iban a fabricar vehículos que no iban a poder exportar, entonces es mejor parar y pagar sueldos de su mano de obra que ellos ya capacitaron y que no quieren perder, a fabricar vehículos que se van a empolvar en almacenes y que van a tener que rematar; los japoneses no juegan así sus piezas”, explicó.

Para Raymundo Tenorio, México y Guanajuato tienen la oportunidad de atraer más inversiones, sobre todo de esos autoparteros que están fuera del país, porque están viendo que exportar en futuras pandemias los paralizará, pero más importante aún: “era la oportunidad que esperaban para mudarse al continente y aumentar el contenido original para tener preferencias arancelarias y cuando parecía que el boom automotriz había pasado, aún le quedan por lo menos dos años para la región del Bajío”.