Voladores de Papantla vuelven a surcar los aires de León

León Gto.- Cada año los visitantes de la Feria Estatal de León se reúnen para disfrutar de los famosos voladores de Papantla, en esta edición no podían faltar, aquí te contamos su historia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Primero hay que mencionar que la ceremonia ritual de los voladores es una danza asociada a la fertilidad, que ejecutan diversos grupos étnicos de México y Centroamérica, en particular los totonacos del Estado de Veracruz, situado al este de México. Su objeto es expresar el respeto profesado hacia la naturaleza y el universo espiritual, así como la armonía con ambos.

Por lo que Guadalupe Bautista Olmedo, originario de Papantla, Veracruz platicó para el Sol de León como llegó a formar parte de esta tradición que va de generación en generación.

"Con la danza le pedimos perdón y damos gracias por lo que recibimos, ya sea a nuestra madre tierra, a Dios, al agua, al sol, todo lo que nos viene, a todos ellos les damos gracias. Les pedimos perdón por lo que le nos quita o le quitamos también", comentó.

"No hay una preparación como tal, esto viene de generación en generación, en mi caso mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, ahora yo, y en algún momento a lo mejor mis hijos, esto ya lo traemos en la sangre, ya controlamos nuestros miedos, nuestro sistema de bombeo de sangre, nos concentramos mucho, prácticamente todo es mentalmente", agregó Guadalupe.

Él platicó que inició a los 6 años a lanzarse de un poste de aproximadamente 20 metros de altura y ser parte de una de las tradiciones más importantes de Veracruz.

"Yo empecé a la edad de los 6 años y ya tengo 37 años haciéndolo, es a la edad que uno quiera, no necesariamente tener una cierta edad, simplemente yo le dije a mi papá: me quiero subir, quiero conocer allá arriba que se siente; y pues así fue como él me apoyo, me dijo: si hijo yo te apoyo, voy contigo, y así es como empezó todo", recordó.

"Al principio me amarraba mi papá o cuando íbamos con mis tíos me amarraban ellos. Ya con el tiempo fuimos creciendo y ya cada quien hace su propio nudo", agregó.

La adrenalina de estar en las alturas y ser parte de un ritual tan importante para su pueblo y su familia, han motivado a Guadalupe a seguir en sus ratos libres con la danza, ya que al tener un trabajo formal, en muchas ocasiones no puede asistir a todas las ferias, pero la de León es una imperdible.

Son cuatro hermanos Bautista Olmedo los que se dedican a continuar con la tradición y en la ciudad de León se reúnen todos los hermanos, ya que radican en distintas zonas de la república.

Han llegado a pisar ferias de ciudades como: Reynosa, Tamaulipas, Michoacán, Monterrey, puerto Vallarta, Chihuahua, Silao, Romita, Guanajuato, Salvatierra, por mencionar algunas.

Todos los días de feria suben una altura de aproximadamente de 26 metros, algo que deja boquiabiertos a los espectadores y al mismo tiempo les genera nervios e inquietud al momento que se lanzan los voladores.

"El estar en las alturas por primera vez, se siente como cuando manejas un vehículo y vas en una recta y de un de repente sientes como un bajón, o cuando vas hasta arriba de la montaña rusa y de repente bajas, sientes un vacío en el estómago, es como se siente por primera vez. Ya después como controlas todos tus nervios, controlas tu bombeo de sangre, controlas todo mentalmente para que pues la sangre no se te suba a la cabeza más que nada", describió Guadalupe.

"Cuando estamos en la parte de arriba podemos ver prácticamente la mayor parte de León Guanajuato, sobre todo la feria y pues ves que a los ojos de Dios somos muy diminutos. Se siente muy padre cuando vamos bajando, porque estás vigilando lo que tú quieres pero sobretodo el aplauso que nosotros sentimos es porque representamos a México", agregó.

Además el comité de la feria los apoyó al dejarlos vender sus artesanías: voladores, servilleteros, tamborcitos, flautitas, sonajas, llaveritos, imanes para los refrigeradores, por mencionar algunos.

"Soy la cuarta generación y si mis hijos llegan algún día a quererlo hacer pues adelante, y si no pues ahí queda la generación. Pero hay más niños como sobrinos, primos, ahijados, que quieren seguir con la tradición y a veces ellos mismos se te acercan te preguntan".

Por último invitó a la gente de León Guanajuato, a qué disfruten y aprecien a los Voladores de Papantla, en sus horarios de todos los días hasta que termine la feria, los cuales comienzan a las 2:00 de la tarde, 3:30, 5:30.