Viven a merced del hampa en Fraccionamiento Arancia

Los vecinos del Fraccionamiento Arancia, ya no pueden más. La constructora que les vendió sus viviendas los abandonó sin entregar las casas con los accesorios y mobiliario que prometió y sin municipalizar la colonia por lo que carecen de servicios básicos como alumbrado público y recolección de basura. A ello, se suma el que se encuentran en uno de los polígonos con mayor inseguridad en la ciudad, como lo es la zona de Medina, por lo que los ladrones hacen de las suyas, tanto en los domicilios habitados como en las que nunca fueron entregadas.

Problemas desde el inició

Hace dos o tres años, varias familias decidieron invertir en su patrimonio y se dejaron convencer de que el fraccionamiento Arancia, era la mejor opción. Sin embargo, desde el primer momento se enfrentaron a diversas situaciones desgastantes e incómodas.

Por ejemplo, les prometieron casas equipadas con cocina y closets, pero a algunas nunca se las instalaron. A otros propietarios, no les han entregado sus escrituras a pesar de que pagaron la casa de contado.

De las 250 viviendas que estaban contempladas, solo terminaron 50, pero de ellas, están habitadas 48, pues las otras dos nunca fueron entregadas a sus propietarias por falta del equipamiento mencionado. Otras tantas quedaron en obra negra y las demás ni siquiera comenzaron a construirse por lo que el fraccionamiento quedó a medias.

Sin municipalizar

Debido a que la empresa constructora MDM abandonó el proyecto y no lo concluyó no ha sido municipalizado. Por lo que cada vecino tiene que cooperar y pagar a un particular que cada tres días acude a recoger la basura. El alumbrado público desde hace varios meses está cancelado, pues la inmobiliaria dejó una deuda de casi 40 mil pesos, que ahora los vecinos tendrán que pagar, al igual que un adeudo de 35 mil pesos de agua, lo que ocasiona que a veces tengan el vital líquido y a veces no.

Antes había unos veladores que cuidaban la parte que estaba en construcción, pero después los despidieron.

Guarida de maleantes

Estas casas que quedaron en obra negra, se han convertido en nido de maleantes, que las utilizan para consumir drogas, refugiarse después de los robos y hasta de moteles, pues algunos vecinos los han visto y escuchado.

Para poder protegerse, la cerca metálica tuvo que ser restaurada por ellos, pues ya se estaba cayendo y por ahí ingresaban los hampones, pero al ver que no era suficiente, tuvieron que colocar una electrificada que tampoco ha inhibido los robos.

Les robaron hasta un reflector

El colmo, fue que colocaron un reflector, que iluminaba la parte trasera de la colonia y a los dos días fue robado, a pesar de que se encontraban los cables electrificados de la malla.

“No sabemos ni cómo se los robaron, los hemos observado que están cuidando las casas, desde el cero se ve y desde ahí nos cuidan. Las casas que nunca se entregaron, las desvalijaron por completo, no tienen puertas, ventanas, lavabos y llaves. Incluso se robaron el vitropiso y azulejo de los baños”, expresó una de las vecinas.

Otra de ellas, comentó que han tratado de proteger las viviendas, con las mismas puertas y otros objetos. “Vimos su modus operandi, venían y se metían, casi no hacían ruido y quitaban puertas, ventanas y todo lo que podían, al día siguiente regresaban para llevarse las cosas, fue cuando decidimos, colocar esas puertas tapando las ventanas”, expresó.

Las casas habitadas, no se han salvado, pues incluso, a una de las habitantes, le robaron su tinaco, ubicado en la segunda planta.

Demandan a la constructora

“Es muy desgastante, estamos cansados mental y emocionalmente, creíamos que teniendo nuestro patrimonio ya iba ser todo más fácil pero fue todo lo contrario. Explicaron los vecinos”.

Han acudido al IMUVI, a Desarrollo Urbano y a Desarrollo Social, para pedir ayuda, pero se echan la bolita unos con otros. Incluso, demandaron a la inmobiliaria pero el abogado que contrataron les informó que la empresa tenía varias demandas pendientes, por lo que el proceso iba a ser largo, tardado e iban a gastar mucho dinero, por lo que desistieron.

Para finalizar, una de las bardas perimetrales, ubicada en la parte de enfrente del fraccionamiento, se cayó y desde entonces no hay quien la repare. Por lo que la casa afectada, no tiene ninguna protección más que un alambre de púas enrollado.