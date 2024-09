¡Viva México! No habrá ley seca en León

León, Gto.- Este 15 de septiembre, sí se venderá alcohol para celebrar el Grito de Independencia en establecimientos autorizados como vinícolas, depósitos así como restaurantes, centros nocturnos, bares, así lo dio a conocer Mario Maciel García, director de Fiscalización y Control de León.

Destacó que en establecimientos donde se vende botella cerrada, su horario es a las 22:00 horas mientras que en los demás giros es a las tres de la madrugada y de no acatar a la autoridad podrían ser acreedor de una multa que va desde las 10 Umas de adelante, es decir, pagar una infracción de 500 pesos hasta 50 mil pesos.

“Por parte del Ayuntamiento, no nos fue notificado a la dirección de fiscalización una modificación de horario, es decir, no va haber Ley Seca, ni restricción de horario pero también no va haber ampliación de horario”, dijo el director de Fiscalización.

Explicó que en los giros que tienen conocimiento en sus horarios de funcionamiento son los que van a aperturar durante el fin de semana pero que ningún comerciante hizo solicitud de ampliación de horario por lo tanto los cierres van a continuar como ya se mencionó.

“Todo lo que tiene que ver con botella cerrada que se conoce como vinícolas, depósito, por mencionar algunos, su horario por reglamento es hasta las diez de la noche, establecimientos como tiendas que pagan ampliación de horario a tesorería si son de dos horas, podrán extender su producto de contenido alcohólico hasta las doce de la noche, restaurantes, bar, discoteca o centro nocturno podrán funcionar hasta las tres de la mañana como es su horario habitual”, indicó.

En cuanto a la seguridad, indicó que Fiscalización al formar parte de la Secretaría Pública, estarán organizados para vigilar los más de 5 mil 500 establecimientos que cuentan con licencia, por ello, alrededor de 90 funcionarios públicos de la Dirección darán rondines por cuadrantes, sector y lugares conflictivos.

Finalmente, Mario Maciel manifestó que este año esperan tener saldo blanco esperando cubrir el universo de establecimientos.