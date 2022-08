Viuda de Enrique Sosa acudirá con AMLO a exigir justicia

Rosa María Rodríguez, viuda del ex camarógrafo Enrique Sosa, en rueda de prensa mencionó que acudirá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle ayuda y que se haga justicia por la muerte de su esposo.

Así mismo agregó que ya encontraron la camioneta, con la cual el supuesto empresario de nombre Miguel atropelló a Sosa, que en su momento trabajaba en el estacionamiento del restaurante de Prolongación Calzada.

“Yo ya les dije que si veo que no se ve nada de esto, voy a buscar apoyo, voy a México a hablar directamente con el presidente porque no es justo, según dicen que es la Policía más eficaz que hay aquí en León y no, yo no veo nada de avances, entonces voy a esperar un poquito más y si no voy a México a buscar la manera de hablar con el presidente, para exponerle el caso, voy a esperar unos ocho días nada más esta semana que viene y si veo que no se resuelve nada voy a México”, comentó Rosa María Rodríguez.

A tan solo un mes del asesinato de su marido Enrique Sosa, Rosa María aceptó hablar públicamente para denunciar el poco avance sobre el caso.

“Ya hablé otra vez con el jefe, con el fiscal, el señor estaba de vacaciones, y el caso nadie lo puede atender, porque está de vacaciones el señor, yo no sé a qué se deba eso, sí claro que un ser humano, tiene derecho vacaciones, pero de mi marido cuando, cuando se va a hacer justicia, a qué hora o cuándo vamos a tener un avance aunque sea”, exigió Rosa María.

“Cómo es posible que hagan agarrar un asesino de Ernesto Méndez a los 15-8 días y no pueden agarrar a esta persona, yo no sé qué piensen o no sé yo no entiendo de veras, de chiste es que ya hace un mes que se fue mi marido, hace un mes que yo estoy aquí sola otra vez y yo no veo ningún, ningún avance de las autoridades, Yo les pido que ya se meneen que hagan justicia”, agregó.

Además aseguró que la propia Fiscalía le informó que ya habían realizado varios cateos, donde en uno de estos realizado hace poco más de 15 días en una cabaña en Sierra de Lobos, localizaron la camioneta que asesinó a Enrique Sosa y a pesar que había mucha gente estos se deslindaron de los actos el supuesto empresario.

También mencionó que el gobernador le ofreció su apoyo, sin embargo, hasta el momento solo la televisora para la que trabajó durante varios años Sosa es la que se ha acercado, lamentablemente sobre la pensión nada se pudo arreglar ya que Enrique hizo mal el papeleo hace más de siete años.

“Según dicen ellos que no ha salido del país, está en línea roja, no puede salir del país según dicen ellos, que no puede pasar la frontera, que está fichado en Estados Unidos, en todos lugares de esta fichado, él no puede salir del país para nada, no, eso dicen, a mí me llegan otros rumores de que ya no está aquí, que ya está fuera de aquí, ¿verdad? Y es lógico, tenía mucho dinero y tiene mucha influencia, la Fiscalía me dice que no, que él está aquí, que él está aquí”, mencionó.

La viuda indicó que el presunto responsable era divorciado y su exesposa ya fue a brindar su declaración a la Fiscalía, así como el copiloto, un médico que en el momento del hecho se encontraba en la camioneta con el supuesto empresario.

“La que era su esposa ya fue a declarar, fue a declarar también el copiloto y que andaba con él, pues ya también a declararon era un doctor y dije que no tuvo nada que ver en eso, que es más que le decía que se parara que porque iba como desquiciado, pero el médico no tuvo nada que ver”, explicó.

“Pido que metan más presión, porque yo lo vuelvo a repetir, un asesino anda suelto y así como lo hizo con mi marido, así lo va a hacer con otras personas, que son personas que son impotentes, que no tienen recursos, nunca se imaginó que mi marido tuviera tantos amigos en el periodismo, pero gente que no sabe, que matan y ahí se quedan, que agarren a ese asesino por favor”, dijo Rosa María Rodríguez.