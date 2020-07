Visitará IMSS a empresa donde condicionan a empleada por prueba de Covid-19

León, Gto.- Luego de que una derechohabiente del IMSS hiciera pública su queja porque en la empresa donde labora -Yazaki- le exigen un certificado de prueba Covid-19, al haber tenido contacto con una persona confirmada, la representación del Seguro Social en Guanajuato emitió un comunicado en el que señala que las compañías no deben hacer eso y anuncia que realizará una visita a ese centro laboral.





En la información que El Sol de León publicó, la afectada señaló que en el Hospital General de Zona No. 21 no le habían realizado dicha prueba y que sin ella y sin incapacidad, estaba en riesgo su empleo y su salud.

El comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social, al respecto indica que “Las empresas no pueden ni deben condicionar el otorgar o no trabajo a las y los empleados por no presentar comprobante de la realización de una prueba para Covid-19.

Por ello, señala “la jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Guanajuato realizará una visita a la empresa en cuestión, donde reforzará los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas haciendo énfasis en la situación que manifiesta la derechohabiente, los cuales fueron publicados el pasado 29 de mayo el en Diario Oficial de la Federación”.

Respecto a la “supuesta negación de prueba de Covid-19… de acuerdo a los criterios establecidos para la aplicación de pruebas Covid-19 es el personal médico del IMSS quien determina a quiénes se debe realizar la toma de muestra para el seguimiento correspondiente, así como qué pacientes requieren que se les otorgue una incapacidad, previa valoración del estado de salud”.

En la respuesta del IMSS Guanajuato al caso expuesto en este diario, reitera los lineamientos del sano retorno laboral que contemplan, entre otras las siguientes acciones que las empresas deben garantizar:

o Mantener una sana distancia de por lo menos 1.5 metros de los demás. Lavarse las manos con agua y jabón o usar gel con base de alcohol al 70 por ciento al comienzo y final del turno laboral, antes de comer o beber y después de tocar artículos de uso común.

o Es importante cubrir nariz y boca con el ángulo interno del brazo al estornudar o toser, aun utilizando el cubrebocas. No hay que tocarse la cara, en especial los ojos, nariz y boca, y siempre utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) que proporcione el patrón.

o Entre las medidas preventivas también se encuentran: no compartir objetos personales como teléfonos celulares, audífonos, plumas o EPP y limpiarlos con agua y jabón, o desinfectarlos con alcohol.

o Al personal que acude a laborar se le debe tomar la temperatura diariamente, y si es de 37.5 grados centígrados o más, deberá reportarlo al jefe inmediato o al personal de salud de la empresa, para que se tomen las medidas necesarias establecidas.

o En caso de utilizar uniforme en el centro de trabajo, se debe guardar en una bolsa al término de la jornada, para llevarlo a casa a lavar.

o Si se requiere viajar en transporte público, es necesario utilizar el cubrebocas; mantener la sana distancia; no tocarse la cara, y desinfectarse las manos antes de abordar y al bajar de la unidad del transporte.

EL CONTEXTO

El pasado miércoles, Evelyn trabajadora de la empresa japonesa de arneses, narró que el domingo 12 de julio un familiar fue confirmado con Covid-19, situación que notificó a sus superiores, quienes le indicaron que debería acudir a realizarse la prueba correspondiente en el IMSS y presentar la incapacidad para justificar la ausencia.

Cuando el personal médico del IMSS determina que hay que realizar pruebas Covid-19 a los trabajadores, en ese momento se expide la incapacidad. Pero si en el triage respiratorio determinan que no tiene síntomas y no se realiza la toma de muestras, no extiende incapacidad.