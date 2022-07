Viruela del Mono: Una enfermedad contagiosa sin letalidad

León Gto.- El doctor Alejandro Macías explicó que la viruela del mono es una enfermedad contagiosa, la cual puede transmitirse mediante un contacto estrecho con las personas y no solamente mediante relaciones sexuales.

Aseguró que luego de algunos estudios reflejan que la gran mayoría de las personas que se contagiaron fueron por transmisión sexual, sin embargo, los últimos datos arrojaron que mujeres y niños también se contagiaron, aunque estos casos son pocos, se demostró que no se necesita forzosamente tener una actividad sexual.

“Se requiere un contacto estrecho con las personas y en teoría ese contacto estrecho se puede dar inclusive con los trabajadores de la salud, quiénes atienden a sus pacientes que no sabe lo que tienen pero hay precauciones, tiene en teoría la posibilidad de infectarse, por fortuna no ha ocurrido masivamente, porque no se ha identificado en esta ocasión riesgos”, comentó.

¿CÓMO SE INFECTA?

El doctor explicó que el contacto piel a piel es uno de los factores más comunes para contraer la enfermedad, ya sea mejilla con mejilla o incluso con saliva, ya que el virus se encuentra excretando sobre lesiones como ampollas y costras.

“Cuando se abre la ampolla tiene una gran cantidad de virus, hay que recordar que eso empieza con un granito o granitos, estos se llenan de secreción y esa se hace pus; viene de una bolita pequeña con pus y le sale un ombliguito pequeño en el centro, son muy características”, mencionó.

Además, aseguró que luego que la ampolla o grano se rompe, la persona está propensa a infectar a más, ya que la mayor cantidad de virus se aloja en la costra, por lo que bastará un contacto cercano para contagiarse.

¿CÓMO EVITARLO?

“Muchas de las cosas que nos sirven para COVID-19, nos sirven también para la viruela del mono, evitar tumultos entre las personas, si hay una conglomeración o aglomeración de personas no quedarse mucho tiempo, porque no es un contacto del momento, se necesita un contacto estrecho o una relación en donde por ejemplo una persona está hablando muy cerca de ti y a través de la saliva te pudiera infectar, o que piel a piel mantuvieras ese contacto por un buen rato, eso es lo que sabemos hasta ahorita”, agregó el doctor Alejandro Macías.

Entre las recomendaciones se encuentran el evitar tumultos, usar cubrebocas en interiores, ventilar los espacios cerrados, esto para mantener una protección tanto para el Coronavirus como para la viruela del mono.

¿CÓMO DETECTAR LA ENFERMEDAD?

Cualquier persona que presente lesiones muy parecidas a las ronchas, las cuales simulan un punto, posteriormente se genera erupciones, las cuales se generan normalmente en la cara y el tronco, y en algunos casos las lesiones se presentan en los genitales por una relación sexual deben acudir a atención médica.

“Lo más común es tener fiebre, dolor de cabeza y salen manchas que se convierten en vesículas (granos) que se llenan de líquido en pocos días, es más o menos lo característico cuando ya hay muchos casos, pero no tiene mucha dificultad diagnosticarse, el problema es poder consultarse, se puede confundir por ejemplo con la varicela que es una enfermedad muy común”, explicó el doctor.

Además, comparó esta enfermedad con el Coronavirus, donde detalló que la principal diferencia es que las personas contagiadas de Covid-19 pueden transmitir la enfermedad y ser completamente asintomáticos, cosa que en la viruela del mono es poco común.

“Las personas que tienen la viruela del mono generalmente van a tener síntomas y generalmente van a ser contagiosos hasta que tienen síntomas y lesiones en la piel, no antes. Sería muy poco probable que una persona sin lesiones en la piel, contagie a los demás y eso es una gran ventaja. La gente que tiene lesiones en la piel y fiebre debe procurar atención y tratar de evitar la transmisión; la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que estamos a tiempo y que hay ventajas para su detección temprana”, comentó.

ENFERMEDAD POCO LETAL

Asimismo aseguró que la viruela del mono es una enfermedad poco letal, sin embargo, es “muy latosa”, ya que las personas deben aislarse cerca de un mes, debido a que una vez que salen las lesiones pueden infectar a terceros, hasta que no se caen todas las costras eres propenso a infectar a la ciudadanía.

“Ese proceso de resarcir las lesiones en la cara, tronco, extremidades, manos, puede tardar un par de semanas y que se caigan todas las costras otro par de semanas. Mientras no se caigan todas esas costras de las lesiones sigues siendo infectante y por fortuna aunque es muy latoso y puede dar mucha fiebre, con lesiones feas que puede dejar cicatrices en la cara, no es una enfermedad que esté matando gente”, indicó el doctor.

Por último, recordó que la intención principal es crear conciencia de que es un problema y sigue avanzando, sin embargo, se busca no afectar la movilidad y la economía de las personas, así como no llevar a cabo una estigmatización como se realizó hace algunos años con el sida.

“Hay que recordar que esta enfermedad está corriendo sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres; eso ya se vivió con el sida, llego a una situación donde no se resolvió nada y solamente se logró una discriminación. Entonces lo que se pretende esta ocasión es que no se haga una discriminación, más sin embargo, se tenga una información clara de que hay un grupo especifico en el que eso esta creciendo y hay que enfocar por así decirlo las baterías hacia la prevención de ese grupo”, finalizó.