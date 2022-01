171 años de tradición, fe y devoción

Una de las tradiciones más bonitas y arraigadas de la iglesia católica, es sin duda la celebración a la Virgen de San Juan de los Lagos, quien es venerada el día 2 de febrero, día de la Candelaria.

Previo a esa fecha, miles de peregrinos salen de diferentes estados de la República y a manera de manda, caminan hasta llegar a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.

Para quienes han realizado esta experiencia, la describen año con año como algo único e irrepetible.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Seguridad, Protección y Seguridad Ciudadana, en 2020, pasaron por León 147 mil 345 fieles, mientras que en 2019 fueron 151 mil 151 peregrinos, la mayoría de ellos a pie y en bicicleta, procedentes del Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Querétaro.

Este año 2022, así como el pasado 2021, las autoridades sanitarias, no permitieron que esta caravana de la fe se realizará, a manera preventiva debido a la situación de la Pandemia. Asimismo, las autoridades de Jalisco, recomendaron a los fieles no asistir e informaron que la Catedral permanecerá cerrada.

NO ES LA PRIMERA CONTINGENCIA SANITARIA

El Coronavirus, no es la primera contingencia sanitaria a la que se han enfrentado los sanjuaneros, pues en el año de 1953, las caravanas de peregrinos, se resistieron a tomar las medidas de salud necesarias y la tragedia marcó esta tradición.

Y es que un contingente, contagiado de gripe, sin ropa abrigadora y con solo un cartón en la espalda para que no les pegara tan fuerte el aire, no les importo las condiciones de salud de sus integrantes y aun así movidos por la fe, acudieron a su encuentro con la virgen.

“Alarmante caravana de enfermos que llevados por el amor de la Virgen, se encuentran afectados de gripe u otras enfermedades contagiosas, que pese a las recomendaciones de salubridad para que abandonen la columna y admitan ser internados en un hospital, prefieren llegar moribundos a postrarse de hinojos ante la milagrosa imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos”. Se escribió en aquella fecha en El Sol de León.

En aquella ocasión, la Cruz Roja atendió a 300 personas contagiadas y algunas más golpeadas. Asimismo, se reportó la muerte de un menor de 10 años de edad.

LA HISTORIA

La ciudad de León, es un paso obligado para todos los devotos de “La Sanjuanita” y por estas tierras, año con año desde 1850, han sido tomadas como parte importante de la ruta, pues es la antesala a su destino. “Llegando a León, ya la hicimos”, han contado en muchas ocasiones los sanjuaneros.

Desde entonces, los sanjuaneros entran a la ciudad por el municipio de Silao. Luego de recorrer en aquel entonces El Eje, lo que hoy es el bulevar Adolfo López Mateos, y de ahí hasta llegar al Libramiento Morelos y conectar con la carretera León Lagos.

Antes, en aquellas fechas, el ingreso a la ciudad era en la calle Real de Guanajuato, lo que hoy es conocida como calle Francisco I. Madero en la zona Centro.

Luego de atravesar la ciudad, los peregrinos llegan a “La Y”, en la comunidad Lagunillas, donde se establece un campamento, para descansar y comer, antes de caminar las últimas 20 horas de su caminata.

CON MANDA PESA MÁS

A pesar de que es un largo recorrido, los peregrinos coinciden que cuando acuden a pagar una manda, el trayecto es más difícil y cansado, a cuando viajan sin llevar alguna “deuda” con la virgencita.

“Tengo muchos años yendo a San Juan, siempre lo hacía sin manda y el año que si la tenía, llegue doblada, de la cintura para arriba no podía enderezarme, fue hasta que entre al templo, que sentí como se me cayó aquella carga que se me fue acumulando en todo el camino”, contó Rosario.

LO QUE NO SE CUENTA

Lo que la gente no cuenta para que los peregrinos vayan viviendo la experiencia, son bastantes cosas, que son parte de este peregrinar. Por ejemplo, entre los cerros, atorados de los árboles, hay pares de zapatos nuevos, que las mismas personas van dejando, para quienes de verdad lo necesiten.

“Ellos los dejan, a lo mejor también por manda y la tradición es que si tú los necesitas, pero que de verdad ya no puedas seguir con el par que traes puesto, tomes esos zapatos nuevos”. Relata María

Los sanjuaneros relatan a manera de mito, que si alguien toma esos zapatos sin necesitarlos, llega descalzó a San Juan de Los Lagos. También cuentan que si fuiste beneficiado, la manda es que el próximo año, los repongas y beneficies a otras personas.

Asimismo, los zapatos viejos, son parte del camino y con ellos van enseñando la ruta a quienes se quedan muy atrás en el peregrinar.

“Muchos se guían con los pares de zapatos tirados, eso les dice que van por la vereda correcta”. Cuentan.

LA RUTA

Lagunillas (La Y)

Las Cruces

La Mesa

7 Lomas

Puerta del Llano

Matagorda

San Juan de los Lagos

