Viralizan a policía rapero

León, Gto.- En redes sociales se ha viralizado el videoclip de una rap, dedicado a la Policía Municipal, principalmente al grupo “Delfines”, en el que fue utilizada una patrulla presuntamente de la corporación.

A pesar de que se le cuestionó a la Secretaria de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana sobre este video, la dependencia no ha respondido hasta el momento.

“Leo Barber”, es el nombre de este policía activo, quien en la canción relata su oficio de peluquero y su trabajo como oficial de la Policía Municipal de León.

El video, fue grabado en una casa, en la barbería denominada “La Antigua”, presuntamente propiedad del uniformado y también en algunas calles y vialidades de la ciudad en las que fue utilizada una unidad oficial.

A la patrulla que sale en el video, le fue editado el espacio en el que aparece su número económico y tanto el protagonista como los otros compañeros que participan en el video y que algunos de ellos portan sus armas a cargo, aparecen cubiertos del rostro, utilizando pasamontañas.

“Ya eres policía”

Una de las estrofas dice: “Con mucho respeto, para toda la corporación, 01 y 02, super jefe Paulin, para el grupo más chingón, los delfines. Me despierto en la mañana, de una desvelada, me paro y me dicen ya eres policía, rapero de por vida, barbero ni se diga, es lo que me complace a mí de esta pinche vida”.