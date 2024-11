Inicia instalación de Villa Nevada en Parque Explora; será gratis para toda la familia

León, Gto.- Inició la instalación de Villa Nevada en el Parque Explora, evento familiar y gratuito que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 27 de diciembre en un horario de 17:30 horas a 22 horas.

En este evento se esperan que acudan alrededor de 200 mil personas quienes podrán disfrutar de atractivos como un túnel iluminado, cabaña para talleres, tobogán de nieve, pista de hielo ecológica, bosque nevado, guerritas de nieve y por supuesto no podía faltar el tradicional árbol de navidad y la zona de alimentos y bebidas con áreas de descanso.

En un recorrido por El Sol de León se pudo observar que ya está casi listo el tobogán hecho de madera, la pista de hielo está por colocarla, también se puede observar dos especies de cabañas y el túnel. Esta Villa Nevada contará con figuras iluminadas, figuras navideñas.

Alma Rizo, quien acude a hacer ejercicio al parque, explicó que este evento lo espera con alegría pues con el anterior que era Luztopia tenía precios elevados y no podía asistir con toda su familia.

“Me emociona que este evento sea gratuito porque al de las figuras grandes y luminosas no asistí porque mi presupuesto no alcanzaba, imaginate tengo dos hijas que son madres solteras y cinco nietos y no les puedo hacer el feo. Ahora a este festival sí voy a acudir”, aseguró Alma.

Esperan agilidad en filas

Algunas otras personas que acudieron a Explora indicaron que Villa Nevada atraerá decenas de visitantes con lo que esperan que haya agilidad en las filas para que todas las familias puedan disfrutar de este evento que promete cerrar con broche de oro el año.

“Solo esperamos que haya agilidad en filas porque estamos seguros que asistirá mucha gente porque la verdad suena muy atractiva la idea y más porque es gratuita”, dijo Karen.

Es de mencionar que están colocando a la par juegos como lo son toboganes con resbaladillas, espacio para disfrutar después de la Villa Nevada.