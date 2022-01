Vigilarán la Feria más de 500 elementos de Seguridad Pública

Durante la inauguración de la edición 2022 de la Feria Estatal de León, el Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, informó que serán más 550 elementos diarios los que cuidaran a los asistentes a este evento.

En entrevista, el titular de la SSPPC, informó que desde las dos de la tarde del jueves, se instalaron los puestos de mando de las diferentes corporaciones y comenzaron a trabajar en la seguridad de todo el polígono de la Feria.

“Participaran elementos de Tránsito, 360 oficiales de la Policía, 90 elementos de Protección Civil y 45 de Bomberos, estaremos en coordinación con el personal de seguridad, tanto del Distrito León MX y del Forum, esperamos un saldo blanco como en el 2020”, expresó.

En cuanto a los conciertos, Bravo Arrona recalcó que dependerá del artista que se presente. “Serán mínimo 60 y depende del artista, como ustedes saben no es lo mismo cubrir un evento de banda a un artista solista”.

Por otro lado, el Secretario precisó que dentro de la feria, no habrá detenciones por no usar cubrebocas y apelo a la responsabilidad de cada uno de los asistentes.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana sostendrá un operativo para resguardar el orden durante la @FeriaDeLeon 2022. Participan Policía, Policía Vial, Protección Civil, Bomberos, C4, Juzgado Cívico, Fiscalización, C4 y Seguridad Privada. pic.twitter.com/jct1d9L8pU — Mi Ciudad Segura (@Seguridad_Leon) January 14, 2022

“Es responsabilidad del ciudadano que asista a la feria, si alguien no trae el cubrebocas, se les va a invitar a que lo usen, les vamos a decir que se lo pongan pero no habrá detenciones, a final de cuentas si no se cuidan no afectan a la feria sino a su familia”

Por último, declaró que sostuvo una reunión con los responsables de bares y restaurantes, para evitar la venta y consumo de bebidas embriagantes en áreas comunes de la feria. “Recordemos que es una feria familiar y en coordinación con los guardias de seguridad de los bares ya acordamos que no está permitido, tendremos operativos para evitar ello”. Concluyó.