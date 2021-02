[VIDEO] Sufren taxistas al tener que absorber costo de combustible

León Gto.- Son los operadores del servicio de alquiler “taxi”, se dijeron ser los más afectados con el desabasto de gas natural, al tener que regresar a abastecer sus unidades con gasolina, lo que representa un serio golpe a su economía, además que algunos permisionarios no disminuyeron el valor de las liquidaciones.

Para algunos de ellos, desde del anuncio del cierre a las operaciones de surtido a vehículos de la planta NatGas en León, representó días muy difíciles, en los que vieron afectado el ingreso a cientos de familias, comentó Juan Ernesto.

Fueron tres días, durante los cuales en mi caso pasaba en espera de encontrar abierta la estación, pero fue hasta este sábado que por medio del aviso de algunos compañeros que acudimos. Nos encontramos inquietos ante esta situación, pues parece ser que no hay una certeza en el suministro de gas a la empresa abastecedora, dijo.

Fuimos de los autos, surtidos

Por su parte Humberto Argote, operador de un auto ejecutivo, dijo que aunque llegó temprano, quedó a solo un auto para ser abastecido, fue en una segunda tanda que se logró recargar de gas a su auto para continuar en las calles laborando.

Al parecer solamente serían 70 los vehículos a ser abastecidos para este día, además se nos informó que no se cuenta con una fecha segura de cuando vuelvan a ser dotados de combustible para su venta. Situación que complica por mucho nuestra labor al tener que absorber el cambio de gas a gasolina y cuya diferencia es abismal, platicó Humberto.

La gasolina no rinde y es más cara

Abordo de su unidad de taxi tradicional, Ernesto Rodríguez, narró las odiseas que tuvo que enfrentar para trabajar, “el valor de la gasolina ante el gas natural es demasiada, además que no rinde y no hay trabajo, pero estamos en lucha”.

Apenas conseguí dinero para surtir gas, y claro no me importó tener que esperar horas, pero al fin me van a despachar, solo espero que este fin de semana caiga un buen de trabajo para prepararnos, pues todo nos hace pensar que la empresa no tiene la certeza si mañana o pasado, contará de nuevo con servicio. Mientras tanto tenemos que seguir adelante, en mi caso mi patrón me bajo la liquidación, para poder llevar dinero a la casa.

En solo algunos minutos la larga hilera de taxis que estaban apostados a un costado del bulevar Miguel Hidalgo entre Malecón del Río y Vicente Valtierra, fueron despachados por personal de NatGas.