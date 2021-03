[VIDEO] Realizan primer Juicio Ciudadano contra AMLO en León

Más de 300 miembros del movimiento Frente Nacional Anti AMLO (FRENA), se dieron cita en el Arco de la Calzada de la ciudad de León, para iniciar una marcha hacia el primer Juicio Ciudadano contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La marcha dio inicio después de las 10 de la mañana en el Arco de la Calzada y continuó por la calle Calzada de los Héroes, para después concluir en bulevar Paseo de los Niños, a espaldas del Parque Explora.

“Este no es un espectáculo, no es un ensayo, no es una obra de teatro, es un suceso real en nuestra república mexicana, donde tú eres el juez, donde tú eres el mandante constitucional en esta República Mexicana, por eso te solicitamos la disponibilidad de tu tiempo”, fue lo que se expuso durante el inicio del juicio por parte del movimiento FRENA.

Durante el Juicio Ciudadano, estuvieron presentes Leonardo Guerrero como juez, Joel Ramírez Mateos como fiscal, Joel Ramírez como defensor del pueblo y Víctor Lee como defensor del acusado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cual no fue enviado directamente por algún partido, sino que quiso estar presente como ciudadano para defender al mandatario.

Entre algunas acusaciones que se sostuvieron durante el juicio, fue la falta de atención al sector salud en el país, ya que se expuso que se ha incumplido con el medicamento para el tratamiento de niños con cáncer, al igual se mencionó en materia de seguridad, que de acuerdo a sus compromisos con la ciudadanía, el ejército debe de estar acuartelado e indican que no es así.

Otra de las situaciones de las que se le acusó al presidente, fue de estar en contra del progreso, ya que con la cancelación de diversas obras en beneficio de México, señalaron la economía no ha tenido mejora en el país.

“Al desempleo en que fuimos arrasados, en el desempleo que nos sentimos embarrados muchos mexicanos y muchos ciudadanos”, comentó Mario González integrante del movimiento.

En el juicio les fue proporcionado a los presentes dos hojas, una en color verde con la palabra inocente y otra en color rojo con la palabra culpable, en la que la mayoría, solo decidió tomar el papel con color rojo para emitir su voto.

Para el 21 de marzo a nivel nacional el movimiento estará teniendo un Juicio Ciudadano contra el presidente, por lo que ahora todas las decisiones o acciones que se generen en los demás estados, serán enviadas a México, para que se le de seguimiento.