[VIDEO] No van médicos a la marcha convocada para pedir ser vacunados contra Covid-19

Un médico privado llegó puntual a la cita para la marcha en el Arco de la Calzada para pedir la vacuna contra Covid-19, fue el primero y de los pocos a la convocatoria, la manifestación, en León, no ocurrió.

El doctor que se dio cita es jubilado del IMSS y actualmente se dedica al servicio privado desde hace 28 años.

El facultativo no dio su nombre por temor a represalias y llamó a que las autoridades de salud inmunicen al sector no institucionalizado “de todos los médicos en general, el médico privado o el del servicio público exponen su salud al atender al paciente, porque en primera intención no sabes con qué problema vienen y más si no sabes con qué problema vienen y más, si no sabes si vienen con un servicio de medicina crítica, sabes que viene mal y no sabes qué problema viene de fondo y lo atiendes”.

El facultativo compartió con la OEM que uno de sus hermanos falleció por coronavirus, él ya fue vacunado y comentó “ahí está la desorganización que en 12 horas y media me aplicarán la primera dosis”.

El médico privado comentó que las autoridades de salud, según sus palabras, realizaron una mala estrategia “está mal la estrategia, la dejaron en manos de un imbécil y otro par de incapaces que sí saben, yo no sé a cuenta de qué sometieron su saber, el doctor Alcocer y López Gatell saben muy bien de esto, están muy bien preparados para hacer este tipo de cosas y sin embargo lo dejaron en manos de alguien que por motivos políticos, lo están haciendo muy mal”.

“No se sabe, hay mucha mala organización, avisan la tarde noche anterior el día que van a vacunar” dijo el médico del sector privado.

“Insisto lo está manejando una persona que no sabe y los que saben se repliegan a los caprichos de esta persona, contra todo lo que es privado tiene un resentimiento, nos llamó explotadores, voraces, que no preguntamos qué tienes sino cuánto tienes”.

A la convocatoria que se mandó por mensaje de WhatsApp sólo asistieron alrededor de 7 médicos, al no ver más participación se retiraron pocos después de las 8:30 a.m.