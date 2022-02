[VIDEO] Mimo Christopher un ícono de la Feria de León

El mimo Christopher es un ícono de la Feria de León, su show es sin duda imperdible por los asistentes, que al presenciar el espectáculo tienen asegurado un día de risas y diversión.

Con más de 40 años presentándose en la Feria de León, el mimo Christopher comparte alegría a todos los visitantes de esta fiesta de la ciudad, con dos presentaciones todos los días después de las 4 y 6 de la tarde en la Explanada Guanajuato, justo frente a la entrada principal y en la explanada Bicentenario, frente al Palenque.

Aunque Christopher inicia su show con poca gente, conforme pasan los minutos poco a poco las personas se van acercando para presenciar su espectáculo.

Local Deleite para el paladar

Luego de varios años, el mimo se ha convertido inclusive en la imagen oficial de la Feria en diversas ocasiones, por lo que es fácilmente reconocible por todos los leoneses y extranjeros.

“Aquí estamos para servirles, con muchos años ya, pero feliz de que me hayan invitado otra vez, solo Diosito sabe si volvemos por que fue una situación muy difícil para todos”, menciona el mismo en entrevista exclusiva para el Sol de León.

También comentó que a raíz de la pandemia, tuvo momentos muy tristes y deprimentes, por el hecho de no acudir a la feria de León como acostumbraba, sin embargo menciona que está edición de la feria le gustó más debido a la atención, limpieza y espacios más amplios.

Con tantos años dentro de la Feria de León, a este mismo le ha tocado conocer varias generaciones de sus seguidores.

“Aquí ya vienen los bisnietos de los que yo conocí jóvenes. La misma gente me dice ‘¿todavía estás aquí?’, Ya cuando me vean allá disecado con las momias van a decir: ese es el que estaba en la feria”, recordó.

Su personaje es una parodia del mismo Charles Chaplin, como parte de un homenaje, qué el mismo Cristopher realiza a uno de sus personajes favoritos.

Sin embargo detrás de esa cara pintada de blanco existe un hombre de 60 años llamado Jorge Sesento Altamirano, quién es originario de Guadalajara, pero gusta mucho de la ciudad de León, ya que asegura que durante su estadía aprovecha para caminar y hacer ejercicio por la ciudad e ir a los mercados aprobar la rica comida.

“Para mí León es muy bonito, desde la mañana, como a las seis de la mañana, camino desde el puente del amor todo eso hasta el centro. Me encanta, ese lugar es perfecto para mí, ya después de ahí regreso al hotel, descanso un rato, me preparo para venir a la Feria, pero si hago un promedio de unas 2 horas de ejercicio”, aseguró Jorge.

Además asegura que tiene un gran agradecimiento a toda la gente de la ciudad, ya que muchas veces es reconocido a pesar de no traer maquillaje, lo que a su vez causa qué le regalen comida o no le cobren el transporte.

“Gracias a Dios me han apoyado la autoridades y la gente de aquí, es algo hermosísimo, créame me da sentimiento pero me aguanto, por qué ahorita estoy con el disfraz, pero son unas cosas tan hermosas de la gente de León que tengo que agradecerles”, comentó con sentimiento Jorge.

Algo que caracteriza el show de este mimo, es que siempre procura divertir la gente, no como otros espectáculos en el que el mimo se divierte con las personas, haciendo bromas sobre su aspecto.

“Yo no utilizó a la gente, yo no agarró a la gente para hacer el show, conforme va pasando la voy improvisando, por qué es el tipo de show que se requiere aquí. Soy una persona que si veo a la gente de frente y se ríe conmigo ya es parte de mi show, pero si la gente no se ríe, es señal de que no trae humor de divertirse, entonces mejor ni la molesto”, agregó.

Cabe destacar que una vez que Jorge se aplica el maquillaje se transforma en un niño juguetón, donde les pica la panza los papás y hace las travesuras de cualquier niño haría.

“Cuando entró al escenario me convierto tal vez en un viejito fastidioso, pero de esos que les encanta hacer cosas buenas positivas y no estar fastidiando los que se vayan molestos, por qué si me ha tocado, le soy honesto, me ha tocado gente que pasa y de repente con alguna expresión o algo se molestan y ya cuando ven que no es por ofender, que no les faltó al respeto, se regresan se disculpan, a veces me dan dinero, o a veces solo se disculpan, me dicen: pensé que eras otra persona, un señor borrachito que andaba mal”, relató Jorge.

Durante la pandemia al quedarse sin trabajo, decidió estudiar y capacitarse más para dominar la pantomima, así que tomó varias clases y cursos, todo esto para ampliar su ramo teatral y así ofrecer cada vez más un espectáculo de arte callejero qué no podrán olvidar.

“Aquí estamos para servirles, con muchos años ya, pero feliz de que me hayan invitado otra vez, solo Diosito sabe si volvemos por que fue una situación muy difícil para todos”, finalizó el mimo.