[VIDEO] Instituciones de salud no reportan a tiempo defunciones por Covid-19

Celaya, Gto.- Durante la rueda de prensa semanal que emite el Secretario de Salud del estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez mediante la página oficial de Facebook de la Secretaría, durante este viernes reconoció el que hay instituciones de salud que no reportan a tiempo las defunciones por Covid-19, lo cual complica la vigilancia epidemiológica de este virus.

Además explicó que para que las instituciones de salud puedan retomar actividades como los trasplantes, reconstrucciones mamarias entre otras se harán traslados de pacientes al hospital móvil, en donde actualmente solo hay cuatro pacientes.

En materia de contagios en el estado el secretario mencionó que son más de 35 mil casos en su mayoría de transmisión comunitaria por lo que las recomendaciones son las mismas, el cuidado tanto de adultos mayores, adultos y sobre todo los niños, ya que de los casos detectados más de dos mil 400 niños y niñas han resultado con Covid-19, por lo que se les hizo un llamado de atención a los padres de familia a que sigan cuidando a los pequeños.

Debido a que se acercan las fiestas patrias, en la rueda de prensa se mencionó que una manera de celebrar la independencia de México, es no hacer fiestas, no festejos, aprovechando que ni los niños están en las escuelas, no hay motivo para hacer fiestas, con lo cual se podría ver una disminución significativa de casos de Covid-19 en el estado, de lo contrario se podría pasar de un semáforo en color naranja a esta nuevamente en rojo, por lo que reconoció el trabajo de brigadas de dengue quienes están apoyando al momento de hacer campaña, también entregar cubrebocas a los ciudadanos, ya que se han donado más de 68 mil cubrebocas al estado.

También agradeció al personal de salud del estado, que son cerca de 23 mil trabajadores de la salud, de los cuales 43 personas han fallecido 11 son de la secretaria de salud, tres en situación de retiro y otros no se contagiaron laborando, por lo que no han escatimado en equipos de protección para el personal.

En otro tema también el secretario mencionó que el laboratorio químico del estado, tiene la capacidad de analizar cuatro mil muestras a la semana por Covid-19, sin embargo aunque se está realizando este análisis no ha sido suficiente, ya que en casos graves las defunciones no son reportadas por las instituciones en donde se atienden los pacientes por virus de inmediato, ya que en algunos casos todavía hasta después de los fallecimientos continúan con análisis y es ahí cuando se certifica que fue por Covid-19.

“Esto complica el seguimiento epidemiológico, para que semana con semana estemos conciliando, había rezago en la información, la instrucción que hemos dado a epidemiologia, vigilancia del área de planeación que es donde está el registro, es que se vayan conciliando, se pueden tardar una o dos semanas para recabar datos pero no más, porque es hasta que el certificado de defunción está listo, ahí se identifica si hay un paciente que no tenía un diagnostico confirmatorio” comentó.

Por esta razón se lleva a cabo una sesión con el comité estatal de vigilancia epidemiológica integrada por infectologos, epidemiólogos y directivos de las unidades, para analizar los casos con síntomas que estuvieron llevando y que de esta manera ningún paciente se quede sin diagnóstico y esté dentro de este conteo.

En cuanto al hospital móvil mencionó que estarán trasladando a algunos pacientes al hospital móvil, esto para que las instituciones de salud puedan retomar actividades como reconstrucción mamaria, tema de trasplante así como otras operaciones; mencionó que el hospital covid hoy tenía 15 pacientes y 11 entubados, las joyas cinco y tres entubados, 32 internados en el hospital del León 32 y 12 en terapia intensiva, este desfogue se realiza con el fin de evitar un colapso en el sistema de salud, el cual hasta el momento no se ha tenido.

Además de los movimientos que se realizarán en los hospitales y en el sistema de conteo, también dio a conocer las colonias y comunidades de varios municipios como León, Celaya e Irapuato.

En el municipio de León las colonias más afectadas son la colonia San Miguel con 192 casos, seguida por León II con 160 casos, en la colonia León I con 153 casos , en la colonia Vista Hermosa con 133 casos, y Valle de Señora con 130 casos.

En el municipio de Celaya la zona centro encabeza la lista con 177 casos de contagio, la colonia San Juanico con 75 casos , la colonia Emiliano Zapata con 60 casos, la colonia del bosque con 51 casos y la colonia Girasoles con 50 casos.

Finalmente el municipio de Irapuato registró en la colonia centro 51 casos, Miguel Hidalgo con 50 casos, la colonia Morelos con 41 casos, colonia Floresta con 41 casos, y la colonia Benito Juárez con 37 casos.